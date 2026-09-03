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Опубликовано 3 сентября, 10:30

Лето сдаётся: Москву на выходных накроет осенний шторм с ливнями и ветром

Москвичей предупредили о надвигающемся шторме в выходные

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тёплая погода в Москве продержится до конца рабочей недели, но уже 5 и 6 сентября столицу ждёт резкая смена погодных условий. На город обрушится осенний шторм с сильным ветром и дождями, которые принесут более трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Почти летние температуры сохранятся в столице до конца рабочей недели. Воздух будет прогреваться примерно до плюс 20 градусов, местами возможны небольшие дожди.

«В субботу начнётся агрессивное вторжение осени, и лето будет сметено за сутки. Это будет настоящий осенний шторм с фронтальным ударом!» — отметил он.

Порывы ветра могут достигать 13–18 м/с. За время непогоды выпадет до 23–28 литров дождевой воды на квадратный метр — это больше трети месячной нормы осадков. Одновременно температура начнёт заметно снижаться. Днём ожидается всего плюс 14–17 градусов, что соответствует уже сентябрьскому характеру погоды.

Ещё холоднее станет в начале следующей недели. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 6–11, а дневные значения не превысят плюс 9–14 градусов. По словам синоптика, именно тогда похолодание достигнет пика, а граница между летом и осенью окончательно исчезнет.

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Ранее сообщалось, что предстоящая зима в России будет отличаться резкими переменами погоды. Холодные периоды и гололёд станут сменяться продолжительными оттепелями. Особенности предстоящего сезона уже сейчас можно определить. Погодные условия будут меняться волнами: после похолоданий ожидаются периоды более мягкой температуры.

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Милена Скрипальщикова
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