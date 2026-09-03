Первый снег выпал у парка «Ергаки» в Красноярском крае

Автомобилистов на юге Красноярского края утром 2 сентября встретила полностью побелевшая дорога: первый снег накрыл подъезд к природному парку «Ергаки».

На опубликованных кадрах видно, что осадки покрыли не только обочины, но и проезжую часть трассы. Несмотря на зимний пейзаж, для этой горной территории такая погода в конце августа и начале сентября не считается аномальной.

Говорят, что уже в двадцатых числах августа в «Ергаках» резко холодает, по ночам случаются заморозки и выпадает снег. Устойчивый покров пока не сформируется. Полноценный слой снега в природном парке ожидают примерно к середине сентября.

Ранее синоптики предупредили о резкой смене погоды в Сибири и на Дальнем Востоке. В центральных и южных районах Красноярского края прогнозировались сильные дожди, крупный град, порывы ветра до 20 метров в секунду и ночные заморозки до минус трёх градусов. На северо-востоке Якутии температура могла опуститься до минус пяти.