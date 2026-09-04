Мощный удар молнии повредил крест и купол церкви Сурб Карапет в монастырском комплексе Севанаванк в Армении. Инцидент произошёл 30 августа примерно в 17:30, сообщил настоятель монастыря иерей Минас Мартиросян.

Молния разрушила крест и повредила купол древней церкви в Армении. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

В это время вечернее богослужение проходило в соседней церкви Сурб Аракелоц, однако в Сурб Карапет также находились люди. Несмотря на силу разряда, никто не пострадал.

Молния оказалась настолько мощной, что помимо креста повредила и конструкцию купола. Его временно накрыли защитным материалом, чтобы во время дождей вода не попадала внутрь храма.

На место уже приезжали архитекторы, которые оценили повреждения. Теперь специалистам предстоит провести более детальное обследование и определить, как восстановить купол и крест.

Настоятель отметил, что за годы служения в Севанаванке не помнит повреждений подобного масштаба. Около семи-восьми лет назад молния уже ударяла в монастырский комплекс, но тогда пострадал лишь камень под крестом другой церкви.