Молния ударила в мост на трассе в Армении и повредила три машины

На трассе Ереван – Севан в Армении после удара молнии рухнул мост. Об этом сообщила Спасательная служба МВД республики.

В результате инцидента повреждены три автомобиля. Пострадавших нет, движение на участке затруднено. На месте работают спасатели и полиция.

Обрушившееся сооружение находится в 35 км к северу от столицы. По предварительным данным, повреждены три машины. На месте дежурят спасатели и полиция, проезд по трассе сильно затруднён.

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