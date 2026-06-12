ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 06:02

Молния ударила в мост на трассе в Армении и повредила три машины

Обложка © Ministry of Internal Affairs of the Republic of Armenia

Обложка © Ministry of Internal Affairs of the Republic of Armenia

На трассе Ереван – Севан в Армении после удара молнии рухнул мост. Об этом сообщила Спасательная служба МВД республики.

В результате инцидента повреждены три автомобиля. Пострадавших нет, движение на участке затруднено. На месте работают спасатели и полиция.

Обрушившееся сооружение находится в 35 км к северу от столицы. По предварительным данным, повреждены три машины. На месте дежурят спасатели и полиция, проезд по трассе сильно затруднён.

Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с поставками продукции в Россию
Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с поставками продукции в Россию

Ранее Life.ru рассказывал, как в Тюмени вечером разыгралась мощная буря с ливнем и градом. Южная часть города ушла под воду — машины еле ползут, некоторые бросили прямо в лужах. Молния ударила в многоквартирный дом: выбило стёкла. Ветер повалил несколько деревьев. Порывы достигали 25 м/с.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Армения
  • Погода
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar