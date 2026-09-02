Мужчина в США выжил после прямого удара молнии, инцидент попал на видео

В южной части штата Нью-Йорк Статен-Айленде мужчина вышел из дома к стоматологу и угодил под удар молнии. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, встроенную в дверной звонок. Об этом сообщает ABC7.

Молния ударила в мужчину в Нью-Йорке. Видео © X / Collin Rugg

Томас Фахми рассказал, что разряд пришёлся в ногу. После удара он почувствовал одновременно онемение, покалывание, жжение. В больнице Фахми оставался до следующего дня. Врачи обследовали его несколько раз, но ожогов не обнаружили.

«Как только молния ударила в меня, первые ощущения, которые я испытал по всему телу, были совершенно беспрецедентными: покалывание, онемение, боль — я просто чувствовал жжение. Ожогов нет. Мне провели несколько обследований, ожогов не обнаружили. В воскресенье я пошёл в церковь, чтобы поблагодарить Бога», — рассказал Фахми.

Тем временем в бразильском городе Пальоса женщине в аналогичной ситуации не повезло. Во время грозы молния поразила 39-летнюю отдыхающую на пляже. Спасатели прибыли примерно через 15 минут и обнаружили женщину без сознания с ожогами на теле. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, она скончалась от полученных травм.