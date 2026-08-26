В Индии молния насмерть ударила женщину с посудой на голове

В Индии 46-летняя женщина погибла от удара молнии, когда возвращалась домой после работы в поле. Трагедия произошла в деревне Пандарбхатта округа Мунгели в штате Чхаттисгарх, сообщает Need To Know.

Гита Бай шла вдоль главной дороги во время сильной грозы и несла на голове посуду. Момент происшествия попал на камеру наблюдения расположенного напротив магазина. За несколько секунд до удара рядом с женщиной проехал автомобиль, после чего вспышка молнии сбила её с ног.

Родственники доставили пострадавшую с тяжёлыми ожогами в больницу, однако врачи констатировали её смерть. Полиция зарегистрировала происшествие и начала проверку. Трагедия произошла 23 августа. Всего за два дня до этого в другом районе Чхаттисгарха молния во время сильного дождя убила супругов, находившихся дома.

Ранее Life.ru писал о гибели велосипедиста от удара молнии в Краснодаре. Мужчина находился на электровелосипеде на парковке, когда в него попал разряд. Медики не смогли его спасти.