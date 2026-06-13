«Ток проходит через тело»: Россиянам объяснили, как спастись от удара молнии

При нахождении на открытой местности во время грозы молния может ударить в человека, если у него в руках есть предмет-проводник, например, зонт или велосипед. Прятаться под высокими деревьями нельзя — они привлекают разряд, заявил эксперт по безопасности Михаил Хохлов. По его словам, во время грозы нельзя пользоваться телефоном и другими электроприборами, не находиться в воде.

При отсутствии укрытия в городе нужно зайти в подъезд или магазин, а на природе — найти низину без воды и лечь на землю. При попадании молнии в тело возникает электрический шок, который может спровоцировать остановку сердца, нарушение ритма и повреждение внутренних органов, добавил врач-терапевт Евгений Тарасов.

Он отметил, что если разряд бьёт напрямую, вероятность тяжёлых травм значительно выше. Если молния ударяет в объект поблизости, сила воздействия снижается. Шансы на выживание напрямую зависят от того, был ли контакт прямым или косвенным.

«Электрический ток проходит через тело и вызывает ожоги и повреждения нервных окончаний», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Кстати, шаровая молния может попасть в дом через печную трубу — её засасывает внутрь потоком воздуха. Поэтому на даче или в деревне дымоход лучше закрывать.