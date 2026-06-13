«Влетает и крутится»: Как защитить дом от шаровой молнии и что делать при её появлении

Шаровая молния может попасть в дом через печную трубу — её засасывает внутрь потоком воздуха. Поэтому на даче или в деревне дымоход лучше закрывать. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

«Шаровая молния засасывается внутрь благодаря конвекции, влетает в комнату, крутится, пока не уйдёт с потоком воздуха или не погаснет», – сказал учёный.

Если она залетела в помещение, не пытайтесь её ловить или снимать на камеру. Просто спокойно стойте или сидите и ждите, пока она не исчезнет.

Молния «живёт» около 20 секунд. У неё высокий заряд, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывчатых веществ. Если не соблюдать меры безопасности, встреча с ней может закончиться смертью.