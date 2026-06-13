«Влетает и крутится»: Как защитить дом от шаровой молнии и что делать при её появлении
Физик Бычков: Шаровая молния проникает в дом через дымоход из-за конвекции
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Шаровая молния может попасть в дом через печную трубу — её засасывает внутрь потоком воздуха. Поэтому на даче или в деревне дымоход лучше закрывать. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.
«Шаровая молния засасывается внутрь благодаря конвекции, влетает в комнату, крутится, пока не уйдёт с потоком воздуха или не погаснет», – сказал учёный.
Если она залетела в помещение, не пытайтесь её ловить или снимать на камеру. Просто спокойно стойте или сидите и ждите, пока она не исчезнет.
Молния «живёт» около 20 секунд. У неё высокий заряд, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывчатых веществ. Если не соблюдать меры безопасности, встреча с ней может закончиться смертью.
Раньше в подмосковных Мытищах во время грозы сняли на видео светящийся шар, который медленно летел по небу. Ролик быстро разошёлся по соцсетям. Физик Кирилл Эккердт в разговоре с Life.ru допустил, что на кадрах действительно может быть шаровая молния. По словам эксперта, такое явление существует, хотя его природа до конца не изучена.
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