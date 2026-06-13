Удары молний спалили дома в восьми регионах России за несколько дней

В России из-за ударов молний произошла серия пожаров. Горят квартиры и дома, есть пострадавший. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Только за последние дни в Кемеровской области молния попала в два дома — в сёлах Андреевка и Красный Яр. Оба сгорели. В первом случае огонь перекинулся на веранду, гараж и машину.

В Ярославской области разряд спалил частный дом на две семьи в городе Гаврилов-Ям. Пострадал 54-летний мужчина. В Ульяновской области во время грозы загорелся дом в селе Кивать. В Нижнем Новгороде сгорела квартира в центре города. Местные жители жалуются, что в их домах на улице Минина нет молниезащиты.

Пожары также случились в Казани (горел строящийся дом), в Челябинске и районе (загорелся коттедж и ЛЭП). В Тюмени во время сильной грозы выбило окно на последнем этаже жилого дома. В Чите отвалилась часть стены. В забайкальском селе Смоленка сгорела крыша деревянного дома.

В Бурятии, в Северо-Байкальском районе, из-за удара молнии начался крупный лесной пожар. Там работают авиалесоохрана и экстренные службы.

Ранее Life.ru писал, что в Московской области молния ударила в девушку, которая отдыхала на пляже. Это случилось в Подрезово (городской округ Мытищи), когда начался дождь. Жительницы попыталась укрыться от непогоды под деревом, и именно туда попал электрический разряд.