Пряталась под деревом от грозы: Молния ударила в девушку на пляже в Мытищах, она в тяжёлом состоянии
В Подмосковье молния ударила в девушку на пляже Подрезово
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego
В Московской области молния попала в девушку, отдыхавшую на пляже. О происшествии сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент случился в Подрезово (городской округ Мытищи), когда начался дождь. Пытаясь укрыться от непогоды, пострадавшая встала под дерево. Именно туда и пришелся электрический разряд.
После удара у пациентки выявили серьезные повреждения. Врачи диагностировали ожог грудной клетки третьей степени.
Кроме того, у нее развился аритмогенный шок. Это тяжёлое нарушение сердечного ритма, угрожающее жизни.
Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении. Её состояние оценивается как тяжелое. Медики продолжают бороться за жизнь девушки и оказывают ей всю необходимую помощь.
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