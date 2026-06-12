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12 июня, 17:02

Пряталась под деревом от грозы: Молния ударила в девушку на пляже в Мытищах, она в тяжёлом состоянии

В Подмосковье молния ударила в девушку на пляже Подрезово

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

В Московской области молния попала в девушку, отдыхавшую на пляже. О происшествии сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент случился в Подрезово (городской округ Мытищи), когда начался дождь. Пытаясь укрыться от непогоды, пострадавшая встала под дерево. Именно туда и пришелся электрический разряд.

После удара у пациентки выявили серьезные повреждения. Врачи диагностировали ожог грудной клетки третьей степени.

Кроме того, у нее развился аритмогенный шок. Это тяжёлое нарушение сердечного ритма, угрожающее жизни.

Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении. Её состояние оценивается как тяжелое. Медики продолжают бороться за жизнь девушки и оказывают ей всю необходимую помощь.

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Никита Никонов
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