В Бразилии женщина погибла от удара молнии на пляже

39-летняя женщина погибла после удара молнии во время грозы в бразильском городе Пальоса. Трагедия произошла вечером 28 августа на пляже Пиньейра, сообщает New York Post.

По данным издания, во время грозы молния поразила отдыхающую. Спасатели прибыли примерно через 15 минут и обнаружили женщину без сознания с ожогами на теле. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, она скончалась от полученных травм.

Инцидент произошёл на фоне грозы, однако подробности обстоятельств удара молнии не уточняются.

Ранее Life.ru писал, что молния ударила в колокольню церкви на юге Франции, после чего начался пожар. Огонь полностью уничтожил шпиль башни, построенной в XIX веке в неоготическом стиле.