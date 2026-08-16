На юге Франции молния сожгла шпиль церкви XIX века

В ночь на 16 августа молния ударила в колокольню церкви во французском департаменте Аверон, после чего здание охватил пожар. Данную информацию передает телеканал BFMTV.

На юге Франции молния уничтожила шпиль колокольни церкви. Видео © Х /firsteyeoff

Возгорание началось в верхней части башни. Огонь полностью уничтожил шпиль колокольни. На кадрах видно сильное пламя, охватившее сооружение.

Церковь была построена в XIX веке в неоготическом стиле. Внутри находились серебряный процессионный крест, созданный в конце XV — начале XVI века, каменная кропильница 1830 года, а также изображения XIX века, посвящённые Крестному пути. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее стало известно, что в Москве во время грозы молния ударила в Останкинскую башню. Момент разряда попал на видео, которое очевидцы быстро распространили в социальных сетях. Непогода пришла в столицу после продолжительного периода жаркой погоды. Останкинская башня оборудована молниеотводом, поэтому удар не причинил конструкции вреда.