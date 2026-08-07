Более 20 человек убили молнии за сутки в индийском штате

В индийском штате Джаркханд за сутки от ударов молний погибли как минимум 20 человек. Об этом сообщила телерадиокорпорация Prasar Bharati.

Больше всего жертв — 11 — зафиксировали в округе Гиридх. Из-за непогоды пострадало несколько районов штата. Метеорологи объявили оранжевый уровень опасности на ближайшие три дня.

В Джаркханде усилились муссонные дожди, сопровождающиеся грозами. Накануне полиция уже сообщала о 13 погибших от ударов молний.

Ранее в Таиланде молния ударила по футбольному полю во время матча. В результате один спортсмен погиб, ещё девять пострадали. Момент удара попал на видео.