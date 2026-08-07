Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 05:49

Более 20 человек убили молнии за сутки в индийском штате

Prasar Bharati: Число жертв молний в индийском штате Джаркханд достигло 20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Torkhov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Torkhov

В индийском штате Джаркханд за сутки от ударов молний погибли как минимум 20 человек. Об этом сообщила телерадиокорпорация Prasar Bharati.

Больше всего жертв — 11 — зафиксировали в округе Гиридх. Из-за непогоды пострадало несколько районов штата. Метеорологи объявили оранжевый уровень опасности на ближайшие три дня.

В Джаркханде усилились муссонные дожди, сопровождающиеся грозами. Накануне полиция уже сообщала о 13 погибших от ударов молний.

Глава Минздрава Алтая Хубезов показал фото морпеха, выжившего после удара молнии
Глава Минздрава Алтая Хубезов показал фото морпеха, выжившего после удара молнии

Ранее в Таиланде молния ударила по футбольному полю во время матча. В результате один спортсмен погиб, ещё девять пострадали. Момент удара попал на видео.

Больше материалов о громких инцидентах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Индия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar