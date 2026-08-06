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Регион
6 августа, 16:11

Глава Минздрава Алтая Хубезов показал фото морпеха, выжившего после удара молнии

Пострадавший от удара молнии морпех. Обложка © «МАКС» / Дмитрий Хубезов

Пострадавший от удара молнии морпех. Обложка © «МАКС» / Дмитрий Хубезов

Министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов показал снимки участника спецоперации, пережившего удар молнии во время отпуска в регионе. Фотографии он опубликовал в своём «МАКС» канале.

Пострадавший от удара молнии морпех. Фото © «МАКС» / Дмитрий Хубезов

Пострадавший от удара молнии морпех. Фото © «МАКС» / Дмитрий Хубезов

На кадрах видны следы ожогов в районе шеи и поясницы. Следы также есть на груди и горле военнослужащего.

«Сдаваться нельзя»: Боец СВО рассказал, как выжил после встречи с медведем и удара молнии
«Сдаваться нельзя»: Боец СВО рассказал, как выжил после встречи с медведем и удара молнии

Напомним, участник спецоперации во время отпуска в Горном Алтае выжил после удара молнии и встречи с медведем. Разряд попал в дерево, к которому боец подъехал, спасаясь от хищника. Лошадь погибла на месте и придавила мужчине ногу, на нём загорелись шапка и куртка, тело парализовало — двигалась лишь одна рука. Он сумел освободиться, прополз больше километра до дороги, по пути перезаряжая ружьё и отгоняя выстрелами не отступавшего зверя, а когда останавливалось сердце — делал себе массаж.

Больше материалов о громких инцидентах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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