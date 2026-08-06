Глава Минздрава Алтая Хубезов показал фото морпеха, выжившего после удара молнии

На кадрах видны следы ожогов в районе шеи и поясницы. Следы также есть на груди и горле военнослужащего.

Напомним, участник спецоперации во время отпуска в Горном Алтае выжил после удара молнии и встречи с медведем. Разряд попал в дерево, к которому боец подъехал, спасаясь от хищника. Лошадь погибла на месте и придавила мужчине ногу, на нём загорелись шапка и куртка, тело парализовало — двигалась лишь одна рука. Он сумел освободиться, прополз больше километра до дороги, по пути перезаряжая ружьё и отгоняя выстрелами не отступавшего зверя, а когда останавливалось сердце — делал себе массаж.