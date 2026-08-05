Яркая вспышка и тишина: Смертельный удар молнии по футбольному полю во время матча сняли на видео

Во время футбольного матча на юге Таиланда произошла трагедия — разряд молнии попал в поле, в результате чего погиб 24-летний спортсмен. Ещё девять участников матча получили травмы и были доставлены в больницы. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Футболист погиб после удара молнии во время матча в Таиланде, 9 пострадавших. Видео © Х / Shanghai Daily

ЧП произошло во вторник в провинции Наратхиват во время регионального турнира Golok FA Cup 2026. В соревновании участвовали команды из Таиланда и Малайзии. Очевидцы сняли момент удара на видео: на кадрах заметна яркая вспышка, после которой несколько футболистов одновременно упали на газон.

Жертвой происшествия стал игрок из Таиланда Софван Авэ. Его товарищи по команде попытались помочь пострадавшему, однако полученные травмы оказались смертельными. Также помощь понадобилась девяти спортсменам. Восемь граждан Таиланда отправили в медицинские учреждения, а одного пострадавшего игрока из Малайзии перевезли на родину для дальнейшего лечения. Организаторы турнира и местные службы выясняют обстоятельства трагедии.