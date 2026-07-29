Уехали из школы и не вернулись домой: в Швеции ищут 20 юных футболистов из Эфиопии
Два десятка юных футболистов из Эфиопии пропали после турнира в Швеции
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Около 20 участников эфиопской футбольной команды не вернулись домой после юношеского турнира Gothia Cup в шведском Гётеборге. Среди пропавших — игроки в возрасте от 14 до 17 лет, а также один или несколько сопровождавших их взрослых.
Исчезновение обнаружили в последний день соревнований. Администратор школы, где разместили команду, выяснил, что спортсмены и их сопровождающие покинули здание, не предупредив организаторов.
Представители турнира обратились в полицию. Поскольку команда не вернулась в Эфиопию в запланированное время, пропавших объявили в международный розыск. Их точное местонахождение пока неизвестно.
Организаторам удалось связаться с представителем клуба, который уехал домой раньше остальных. По его словам, юные футболисты выходили на связь с семьями и с ними всё в порядке.
Шведская полиция пока не обнаружила признаков торговли людьми или другого преступления. Следователи предполагают, что участники команды могли покинуть место проживания добровольно, однако официально розыск продолжается.
Gothia Cup проходил в Гётеборге с 12 по 18 июля. Турнир считается одним из крупнейших международных соревнований по юношескому футболу.
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