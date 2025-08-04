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4 августа, 18:35

Футболист Кривбасса Омельченко не вернулся на Украину после сборов в Словении

Вратарь Игорь Омельченко. Обложка © ФК «Кривбасс»

Вратарь Игорь Омельченко. Обложка © ФК «Кривбасс»

19-летний украинский вратарь Игорь Омельченко решил покинуть расположение команды футбольного клуба «Кривбасс» во время учебно-тренировочного сбора в Словении. Как сообщила пресс-служба ФК, он также не вернулся в страну.

«Футболист Игорь Омельченко самовольно оставил расположение команды на сборах в Словении и не вернулся на Украину вместе со всей делегацией», — говорится в сообщении.

Клуб связался со спортсменом, но тот отказался возвращаться, хотя у них действует контракт ещё на один год. «Кривбасс» связался с соответствующими органами, чтобы доставить спортсмена обратно, клуб также призвала его выполнять свои обязательства

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Ранее сообщалось, что футболист белградского «Партизана» Андрей Костич ответил на неуважение украинских фанатов и игроков клуба «Александрия», которые те проявили во время матча Лиги конференций. Он опубликовал в TikTok видео с фотографией команды и легендарной песней «Катюша» на фоне. Свой пост он адресовал лично главному тренеру украинского клуба Кириллу Нестеренко, критиковавшему участие сербской команды в товарищеских играх с российскими клубами.

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Юлия Сафиулина
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