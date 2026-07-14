Президент Бразилии пристыдил футболистов, не вернувшихся домой с ЧМ: Какой позор

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал игроков национальной сборной, которые после вылета с чемпионата мира не вернулись на родину вместе с командой. Об этом сообщает портал Globo.

Поводом стали публикации о том, что после поражения от Норвегии в 1/8 финала большинство футболистов отправились из США в отпуск в другие страны. По данным издания Metropoles, на борту самолета вместе с тренерским штабом и персоналом находился только защитник Данило.

«Почти никого не было в самолете сборной. Какой позор, как вам не стыдно», — заявил Лула да Силва.

Сборная Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2 и впервые за 36 лет не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Бразильская команда является пятикратным победителем мирового первенства.