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14 июля, 09:08

Президент Бразилии пристыдил футболистов, не вернувшихся домой с ЧМ: Какой позор

Обложка © ТАСС / IMAGO/PHD PRESS

Обложка © ТАСС / IMAGO/PHD PRESS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал игроков национальной сборной, которые после вылета с чемпионата мира не вернулись на родину вместе с командой. Об этом сообщает портал Globo.

Поводом стали публикации о том, что после поражения от Норвегии в 1/8 финала большинство футболистов отправились из США в отпуск в другие страны. По данным издания Metropoles, на борту самолета вместе с тренерским штабом и персоналом находился только защитник Данило.

«Почти никого не было в самолете сборной. Какой позор, как вам не стыдно», — заявил Лула да Силва.

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Сборная Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2 и впервые за 36 лет не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Бразильская команда является пятикратным победителем мирового первенства.

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Александра Вишнякова
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