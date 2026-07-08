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8 июля, 15:19

Сборная Бразилии вернулась домой только с одним футболистом на борту

Обложка © ТАСС / Grzegorz Wajda / Zuma

Обложка © ТАСС / Grzegorz Wajda / Zuma

Сборная Бразилии вернулась на родину после вылета с чемпионата мира-2026 с одним футболистом на борту, сообщает Globo. Единственным игроком, который воспользовался чартерным рейсом Бразильской конфедерации футбола, оказался 34-летний защитник Данило.

Вместе с ним в самолёте находились представители тренерского штаба, обслуживающий персонал и сотрудники CBF. Остальные игроки национальной команды самостоятельно выбрали маршруты возвращения, отправившись в отпуск или к своим клубам.

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Напомним, матч Норвегия — Бразилия закончился победой представителей скандинавского государства — 2:1. Главным героем игры стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль. Именно он обеспечил команде «путёвку» в четверть финала.

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Александра Мышляева
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