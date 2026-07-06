Сто тысяч норвежцев устроили «греблю викингов» после победы над сборной Бразилии

Порядка ста тысяч болельщиков сборной Норвегии по футболу устроили «греблю викингов» в центре Осло. Массовое безумие стало следствием сенсационной победы национальной команды над Бразилией и выхода в четверть финала ЧМ-2026.

«Гребля викингов», устроенная фанатами сборной Норвегии по футболу в Осло. Видео © X / ultras_clips

Каждое движение фанатов сопровождалось громогласным скандированием «RO!» («Греби!», — норв.).

Напомним, матч Норвегия — Бразилия закончился победой представителей скандинавского государства — 2:1. Главным героем игры стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль. Именно он обеспечил команде «путёвку» в четверть финала.