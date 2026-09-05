От трагедии до миллиардов на благотворительность: 8 звёзд, чьи фонды родились из настоящего горя

К звёздной благотворительности принято относиться с подозрением. Кажется, что очередной фонд нужен знаменитости лишь для красивых фотографий, налоговых льгот и безупречной репутации. Но за некоторыми организациями стоят не пиар-стратегии, а личная боль человека. Life.ru рассказывает, какие звёзды превратили собственные травмы в помощь миллионам людей.

Зачем Долли Партон подарила детям более 300 млн книг?

Долли Партон, Элтон Джон и другие звёзды, превратившие личные трагедии в помощь людям. Фото © ТАСС / Zuma / AdMedia

После смерти Долли Партон в августе 2026 года мир снова заговорил не только о её песнях. Одним из главных наследий певицы стала программа Imagination Library, которая бесплатно рассылает книги детям от рождения до пяти лет. Проект исполнительницы вырос из личной истории. Отец Долли, Роберт Ли Партон, не умел читать и писать. Певица называла его одним из самых умных людей, которых знала, однако неграмотность преследовала мужчину всю жизнь. Именно он, по слухам, стал главным вдохновителем программы.

Imagination Library появилась в 1995 году в родном для певицы округе Севир в штате Теннесси. Впоследствии программа распространилась на другие страны, а количество отправленных детям книг превысило 300 миллионов. Партон помогала и в других сферах. В 2020 году она пожертвовала $1 млн медицинскому центру Университета Вандербильта на исследования коронавируса. Эти деньги поддержали в том числе ранние исследования, связанные с вакциной Moderna. После пожаров 2016 года в Теннесси её фонд создал программу My People Fund. Около 900 пострадавших семей несколько месяцев получали денежную помощь, а общая сумма собранных и распределённых средств превысила $12 млн.

Элтон Джон: смерть Райана Уайта превратила дружбу в фонд на $660 млн

Какие личные истории заставили мировых звёзд собирать и раздавать миллионы долларов? Фото © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Подросток Райан Уайт заразился ВИЧ через препарат крови, который принимал из-за гемофилии. Когда об этом стало известно, его исключили из школы, а семья столкнулась с травлей и страхом соседей. Элтон Джон подружился с Райаном и его матерью. Певец наблюдал, как подросток продолжает публично бороться с осуждениями, хотя уже тяжело болен. В 1990 году Уайт умер в возрасте 18 лет. Эта смерть, согласно официальной истории фонда Элтона Джона, подтолкнула музыканта к активной борьбе с эпидемией.

В 1992 году появилась Elton John AIDS Foundation. Организация не ограничилась разовыми пожертвованиями, она финансирует профилактику ВИЧ, тестирование, лечение и программы для людей, которым мешают получить помощь бедность, дискриминация или уголовное преследование. С момента основания фонд привлёк более $660 млн и поддержал свыше трёх тысяч проектов в 108 странах.

Майкл Джей Фокс: диагноз в 29 лет и $3 млрд на исследования

Как личные трагедии заставили звёзд создавать фонды и привлекать внимание к важным проблемам? Фото © ТАСС / Zuma / Dave Bedrosian

Майклу Джею Фоксу было всего 29 лет, когда врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона. Актёр находился на пике карьеры и семь лет скрывал заболевание от публики. В 1998 году он рассказал о диагнозе и вскоре превратил личную борьбу в исследовательскую программу. Основанный в 2000 году Michael J. Fox Foundation поставил перед собой цель — ускорить поиск методов лечения, способных остановить или изменить течение болезни.

Сегодня организация называет себя крупнейшим некоммерческим источником финансирования исследований Паркинсона. С момента создания она направила на научные программы более $3 млрд. Фокс не просто пожертвовал своё состояние. Он использовал известность, чтобы привлечь частных доноров, фармацевтические компании, учёных и политиков к заболеванию, которое прежде редко оказывалось в центре общественного внимания.

Кристофер и Дана Рив: травма изменила не только их семью

От семейных трагедий до фондов на миллионы: почему мировые звёзды занялись благотворительностью? Фото © Wikipedia / Mike Lin.

В 1995 году Кристофер Рив, известный по роли Супермена, упал с лошади и получил тяжёлую травму позвоночника. Актёр оказался парализован ниже шеи и зависел от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Уже в 1996 году он создал собственную организацию, занимавшуюся исследованиями паралича. Однако здесь есть одна историческая оговорка: нынешний Christopher & Dana Reeve Foundation ведёт происхождение от фонда, появившегося ещё в 1982 году после травмы другого пациента — Генри Стифела. В 1999 году эта организация объединилась с фондом Рива. Сам актёр стал одним из самых заметных защитников исследований спинного мозга. Он выступал перед Конгрессом США, добивался государственного финансирования науки и говорил о необходимости вернуть людям с параличом не только надежду, но и независимость.

Свою роль сыграла и его жена Дана. После травмы мужа семья столкнулась с разрозненной и противоречивой информацией о лечении, реабилитации и уходе. По инициативе Даны в 2002 году появился центр, бесплатно консультирующий людей с параличом и их близких. Согласно истории фонда Ривов, организация направила на исследования свыше $145 млн, а ещё более $52 млн — на программы, улучшающие качество жизни пациентов.

Опра Уинфри: школа «для девочек вроде меня»

Опра Уинфри построила в Южной Африке школу для девочек из бедных и неблагополучных семей. Фото © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

Опра Уинфри выросла в бедности на американском Юге и пережила тяжёлое детство. Став одной из самых богатых и влиятельных женщин телевидения, она решила вложиться в образование девочек, которым стартовые обстоятельства практически не оставляли шансов. В 2007 году в ЮАР открылась Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls. На строительство кампуса ведущая потратила около $40 млн. Школа принимала способных учениц из малообеспеченных семей, предоставляя им образование, проживание и поддержку. Свою мотивацию Опра сформулировала предельно лично: она хотела построить школу «для девочек вроде меня».

Ариана Гранде: вернулась в Манчестер через 13 дней после теракта

Благотворительный концерт Арианы Гранде One Love Manchester собрал для пострадавших миллионы. Фото © ТАСС / AP / Richard Shotwell

22 мая 2017 года после концерта Арианы Гранде на Manchester Arena террорист-смертник взорвал бомбу в фойе комплекса. Погибли 22 человека, сотни получили ранения. Среди жертв были дети и подростки. Гранде отменила часть гастролей, однако вскоре объявила, что вернётся в Манчестер. Уже 4 июня, через 13 дней после атаки, состоялся благотворительный концерт One Love Manchester. В нём приняли участие Джастин Бибер, Майли Сайрус, Coldplay, Кэти Перри и другие артисты. По подсчётам организаторов, шоу и связанная с ним кампания собрали более $13 млн для пострадавших и семей погибших. Позднее Гранде стала первым почётным патроном городского чрезвычайного фонда.

Рианна: имена бабушки и дедушки превратились в фонд на $100 млн

Благотворительный фонд Рианны распределил более 100 миллионов долларов на помощь людям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DFree

Clara Lionel Foundation Рианна основала в 2012 году и назвала в честь бабушки Клары и дедушки Лайонела Брэйтуэйтов. Первоначально организация уделяла много внимания здравоохранению и образованию. Со временем одним из её главных направлений стала климатическая устойчивость — особенно в государствах Карибского бассейна, которые первыми сталкиваются с последствиями ураганов, жары и наводнений.

Фонд помогает местным организациям готовиться к катастрофам заранее, а не только собирать деньги после разрушений. По официальным данным, CLF распределил более $100 млн грантов. Здесь семейная история менее трагична, чем в случаях Элтона Джона или Кристофера Рива. Но само название фонда превращает имена близких Рианны в постоянное напоминание о доме и сообществе, из которого она вышла.

Леди Гага: фонд появился раньше признания о ПТСР

Болезни, бедность и смерть близких: что заставило знаменитостей помогать обычным людям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Raffin

Леди Гага создала Born This Way Foundation вместе с матерью Синтией Джерманоттой в 2012 году. Организация занимается психическим здоровьем подростков, борьбой с травлей и созданием более безопасной среды для молодёжи. Певица открыто говорила о пережитом насилии, депрессии, тревожности и посттравматическом стрессовом расстройстве. Спустя четыре года после основания фонда и сама Гага рассказала о диагнозе ПТСР.

Звёзды, пережившие бедность, тяжёлые диагнозы, потерю близких и страшные трагедии, решили помогать тем, кто оказался в похожей ситуации. Они создавали фонды, собирали миллионы и использовали собственную известность, чтобы привлечь внимание к проблемам, о которых в обществе долго было не принято говорить. И порой такая публичность оказывается не менее важной, чем деньги... Какая из этих историй зацепила вас больше всего? Расскажите в комментариях. А если вам интересно, как ещё знаменитости распоряжаются своими возможностями, читайте на Life.ru, как Бейонсе построила музыкальную империю и стала миллиардершей.