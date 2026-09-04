Бейонсе исполнилось 45 лет: как певица построила музыкальную империю и стала миллиардершей

4 сентября Бейонсе исполняется 45 лет. Она прошла путь от участницы детской группы и солистки Destiny’s Child до рекордсменки «Грэмми» и миллиардерши. Life.ru рассказывает, как певице удалось построить музыкальную империю и получить полный контроль над своей карьерой.

Проигрыш, с которого всё началось: детство Бейонсе и группа Girl’s Tyme

Бейонсе в детстве: как будущая мировая звезда начинала выступать на конкурсах в Хьюстоне? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / flawlesslygiselle

Бейонсе Жизель Ноулз родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, штат Техас. Её мать Тина владела парикмахерским салоном и шила дочери сценические костюмы, а отец Мэтью работал в сфере продаж. Музыка вошла в жизнь девочки очень рано, она занималась танцами, участвовала в школьных конкурсах и быстро поняла, что чувствует себя на сцене увереннее, чем в обычной жизни.

В начале 1990-х Бейонсе попала в девичью группу Girl’s Tyme. Юные артистки репетировали годами и однажды вышли на сцену популярного телевизионного конкурса Star Search — но проиграли. Позже певица использовала запись этого поражения в клипе Flawless. Так самый обидный момент детства превратился в часть её будущей легенды: неудачу она не спрятала, а встроила в собственную историю успеха.

Родители отнеслись к увлечению дочери как к серьёзному делу. Мэтью Ноулз стал менеджером коллектива, девочки тренировались после школы, выступали на небольших площадках и пережили несколько смен названия и состава. В 1997 году группа, уже получившая имя Destiny’s Child, заключила контракт с Columbia Records. До настоящей славы оставался всего один альбом.

Destiny’s Child: хиты, скандалы и первый большой бизнес

Группа Destiny’s Child: Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс на пике популярности. Фото © ТАСС / Nick Ut / АР

Прорывом стала пластинка The Writing’s on the Wall, вышедшая в 1999 году. Песни Bills, Bills, Bills и Say My Name возглавили американский хит-парад, а сама группа превратилась в один из главных женских коллективов рубежа тысячелетий. Затем появились Independent Women Part I, Survivor и Bootylicious — композиции о независимости, амбициях и умении рассчитывать прежде всего на себя.

За идеальной картинкой скрывались болезненные перестановки. Летойя Лакетт и Латавия Роберсон покинули группу после конфликта с менеджментом, их места заняли Мишель Уильямс и Фарра Франклин, которая вскоре также ушла. В итоге зрители запомнили классическое трио: Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс.

Уже тогда Бейонсе была не только солисткой. Она участвовала в написании песен и продюсировании, наблюдала за тем, как устроены контракты, промокампании и гастроли. Destiny’s Child стала для неё одновременно сценической школой и первым курсом музыкального бизнеса. К моменту распада коллектив считался одной из самых успешных женских групп в истории.

В 2005 году участницы объявили, что после тура разойдутся и займутся собственными проектами. Однако дружба трио пережила распад. Келли и Мишель выходили к Бейонсе на сцену Супербоула и фестиваля Coachella, а летом 2025 года Destiny’s Child неожиданно воссоединились в финале Cowboy Carter Tour. Круг замкнулся: группа, с которой началась её карьера, появилась на сцене уже внутри шоу, полностью созданного империей Бейонсе.

Crazy in Love и пять «Грэмми»: как Бейонсе вышла из группы

Бейонсе и Jay-Z в клипе Crazy in Love, который превратил солистку Destiny’s Child в суперзвезду. Фото © Youtube / Beyoncé

Первый сольный альбом Dangerously in Love появился в 2003 году, когда Destiny’s Child ещё официально существовала. Риск был огромным, далеко не каждой солистке популярной группы удавалось доказать, что публика готова слушать её отдельно. Бейонсе удалось сделать это с первой попытки.

Crazy in Love, записанная вместе с Jay-Z, стала одной из главных песен десятилетия, а Baby Boy также поднялась на вершину Billboard Hot 100. Альбом возглавил Billboard 200 и принёс певице сразу пять статуэток «Грэмми» за один вечер. Бейонсе больше не воспринимали как «девушку из группы» — теперь уже сама группа казалась первой главой её биографии.

Второй альбом B’Day вышел 4 сентября 2006 года, точно в 25-й день рождения певицы. В 2026-м пластинке с хитами Déjà Vu, Irreplaceable и Beautiful Liar исполняется уже 20 лет. Следом появился I Am… Sasha Fierce, подаривший миру Halo и Single Ladies. Для сцены певица создала дерзкое альтер эго Сашу Фирс, хотя в обычной жизни продолжала тщательно охранять личное пространство. Похожий путь от детского телевидения к статусу одной из самых влиятельных звёзд своего поколения прошла и Зендея. Недавно Life.ru рассказывал, как актриса выросла из героини Disney и стала обладательницей крупнейших голливудских контрактов.

На чём зарабатывает Бейонсе и когда она стала миллиардершей?

Состояние Бейонсе достигло миллиарда долларов благодаря музыке, гастролям и компании Parkwood. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beyonce

В конце 2025 года Forbes оценил состояние Бейонсе в один миллиард долларов. Однако важна не только сама цифра. В отличие от многих знаменитостей, разбогатевших прежде всего на косметике или алкоголе, основную часть капитала певице принесла музыка: права на каталог, гастроли и проекты, созданные собственной компанией.

Только Cowboy Carter Tour собрал более 400 миллионов долларов на билетах, а продажи сувенирной продукции, по оценке Forbes, добавили ещё около 50 миллионов. Поскольку производством шоу занималась Parkwood, Бейонсе могла рассчитывать на более высокую прибыль, хотя и брала на себя огромные расходы и риски. В 2025 году её доход до уплаты налогов издание оценило в 148 миллионов долларов.

При этом империя давно вышла за пределы сцены. Бейонсе запускала модную марку Ivy Park, создала парфюмерные проекты, а в 2024 году представила бренд ухода за волосами Cécred. Последний вырос из семейной истории: детство певицы прошло в салоне матери, где она наблюдала, как причёска помогает женщине менять не только внешность, но и отношение к себе.

Ещё одним направлением стал американский виски SirDavis, названный в честь прадеда Бейонсе Дэвиса Хога. Бренд запускался вместе с Moët Hennessy, однако в августе 2026 года певица выкупила долю партнёра и получила над ним полный контроль. Спустя месяц после этой сделки она встречает 45-летие уже не только как артистка-миллиардерша, но и как единственная владелица ещё одной части своей бизнес-империи.

Jay-Z, трое детей и семья

Бейонсе и Jay-Z: история знакомства, тайной свадьбы и одного из самых влиятельных союзов в музыке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beyonce

Jay-Z появился рядом с Бейонсе ещё в начале её сольной карьеры. Их совместная Crazy in Love стала хитом, а в 2008 году музыканты поженились без шумной публичной церемонии. В 2012 году родилась дочь Блу Айви, а в 2017-м — близнецы Руми и Сэр.

Даже семейную жизнь супруги превратили в часть творчества, но доступ к ней всегда дозировали сами. Брак пережил публичный кризис, отразившийся в Lemonade Бейонсе и 4:44 Jay-Z, после чего пара выпустила совместный альбом Everything Is Love и отправилась в тур. Блу Айви позже начала выходить на сцену с матерью и получила «Грэмми» за участие в клипе Brown Skin Girl. За пределами сцены певица развивает фонд BeyGOOD. Он поддерживает образование, малый бизнес и сообщества, пострадавшие от стихийных бедствий.

К 45-летию Бейонсе пришла с восемью сольными студийными альбомами, 35 премиями «Грэмми», миллиардным состоянием и компанией, контролирующей почти все этапы производства её проектов. А какой этап её карьеры кажется вам продуктивным? Годы Destiny’s Child, эпоха Lemonade или ковбойское перевоплощение? И способна ли Бейонсе снова удивить индустрию после всех поставленных рекордов? Пока фанаты ждут ответа, Life.ru предлагает вспомнить ещё одну женщину, которая прошла путь от сериалов до вершины Голливуда, — Сальму Хайек.