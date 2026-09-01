Зендее — 30 лет: Как девочка из Disney стала одной из самых дорогих актрис Голливуда

К 30 годам в фильмографии Зендеи есть «Человек-паук», «Эйфория», «Дюна», «Претенденты» и «Одиссея», на полке стоят две премии «Эмми», а за право одеть актрису борются крупнейшие модные дома. В 2026 году к этому списку добавилась тайная свадьба актрисы. Ко дню рождения Зендеи Life.ru решил вспомнить, как девочка из ситкома о школьницах-танцовщицах превратилась в актрису, чьё имя сегодня само по себе работает как знак качества и дорогой бренд.

Не только девочка Disney: с чего начиналась карьера Зендеи

Зендея в детстве: как будущая звезда Голливуда начинала карьеру модели и танцовщицы? Фото © кадр из фильма «Танцевальная лихорадка!», режиссёры Джоэл Цвик и др., сценаристы Дэвид Толентино и др.

Зендея Мари Стоермер Коулман родилась 1 сентября 1996 года в Окленде, штат Калифорния. Мама девочки работала в Калифорнийском шекспировском театре, поэтому будущая звезда росла среди репетиций, костюмов и кулис. В детстве Зендея выступала в танцевальной группе, работала моделью и снималась в рекламе, а затем попала на прослушивание Disney Channel. Настоящая известность пришла к ней в 14 лет после премьеры сериала «Танцевальная лихорадка!», где Зендея сыграла Рокки Блю — прилежную, добрую и талантливую школьницу, которая вместе с подругой мечтает стать профессиональной танцовщицей.

Однако уже тогда Зендея старалась показать, что способна играть не только в подростковых сериалах. В сериале «Кей Си. Под прикрытием» она получила статус продюсера и настаивала, чтобы её героиня была умной, спортивной и самостоятельной, а в центре сюжета находилась темнокожая семья. Для актрисы, которой не было и 20 лет, это стало первой попыткой контролировать не только собственную роль, но и то, какой образ увидят зрители.

Как «Человек-паук» помог Зендее выбраться из подросткового телевидения?

Зендея и Том Холланд на съёмках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» 2017 года. Фото © кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой», режиссёр Джон Уоттс, сценаристы Джон Уоттс и др.

В 2017 году актриса появилась сразу в двух крупных картинах: «Человеке-пауке: Возвращение домой» и мюзикле «Величайший шоумен». В киновселенной Marvel ей досталась роль Мишель Джонс, или Эм-Джей. Сначала героиня держалась в стороне от основного действия, но с каждым фильмом становилась всё важнее для истории Питера Паркера. Зендея постепенно уходила от образа девушки с телеканала Disney, выбирала сильные проекты, набиралась опыта и выстраивала карьеру взрослой актрисы.

Кстати, именно на съёмках «Человека-паука» в 2016 году она познакомилась с Томом Холландом. Тогда актёры называли друг друга друзьями и годами не комментировали слухи о романе. Об их отношениях стало известно только в 2021-м, когда пару сфотографировали вместе. Но главным карьерным переломом для Зендеи в это время оказался другой проект.

Как сериал «Эйфория» стал точкой невозврата?

Как сериал «Эйфория» помог Зендее избавиться от образа правильной девочки Disney? Фото © кадр из фильма «Эйфория», режиссёры Сэм Левинсон и др., сценарисы Рон Лешем и др.

Когда в 2019 году вышла «Эйфория», зрители увидели совсем другую Зендею. Её героиня Ру Беннетт живёт с зависимостью, переживает потерю отца, лжёт родным и раз за разом разрушает себя и отношения с близкими. Роль настолько контрастировала с предыдущими проектами Зендеи, что создавалось впечатление, будто актриса бунтует против образа детской звезды. Так или иначе, в 2020 году Зендея стала самой молодой победительницей «Эмми» в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале». Через два года она получила награду повторно и установила ещё один рекорд, став самой молодой двукратной победительницей в этой категории.

«Дюна» и «Претенденты»: как Зендея стала большой кинозвездой

Зендея в фильме «Претенденты»: сколько Зендея получила за главную роль? Фото © кадр из фильма «Претенденты», режиссёр Лука Гуаданьино, сценарист Джастин Куритцкес.

В первой «Дюне» 2021 года Зендея появлялась в основном в видениях Пола Атрейдеса, поэтому зрителям пришлось ждать продолжения, чтобы по-настоящему познакомиться с Чани. Во второй части её героиня стала не украшением истории и не молчаливой спутницей избранного, а самостоятельным центром фильма. Чани первой замечает, как вера окружающих превращает Пола в опасный символ, и не готова пожертвовать собой ради его величия.

Между двумя частями «Дюны» Зендея сыграла в камерной драме «Малкольм и Мари», а затем стала главной звездой и продюсером «Претендентов» Луки Гуаданьино. Образ Таши Дункан — бывшей теннисистки, которая управляет карьерой мужа и чувствами двух мужчин, окончательно перевёл актрису в категорию взрослых ведущих звёзд. За работу над фильмом, по слухам, она получила около 10 миллионов.

Особенно продуктивным для актрисы оказался 2026 год. На экраны вышли «Драма», «Одиссея» Кристофера Нолана и новый «Человек-паук», а 18 декабря ожидается премьера третьей «Дюны». По подсчётам Forbes на начало августа, фильмы с участием Зендеи уже собрали почти два миллиарда долларов за год, сделав её самой кассовой актрисой 2026-го.

От блёсток Disney до костюма робота: как менялись внешность и стиль Зендеи

Лучшие образы Зендеи: Жанна д’Арк, Золушка, робот Mugler и теннисная эстетика. Фото © ТАСС / Charles Sykes

Ранний стиль Зендеи во многом соответствовал эстетике Disney. Актриса носила цветные мини-платья, пайетки, массивные украшения, кеды на красной дорожке и длинные локоны. Но уже в 14 лет актриса начала работать со стилистом Лоу Роучем. Вместе они превратили каждое появление Зендеи в маленький спектакль. На церемонии «Оскар» в 2015 году актриса вышла в белом платье Vivienne Westwood и с локами, а после неудачной шутки телеведущей о её причёске публично ответила, что подобные слова поддерживают предубеждения в отношении волос темнокожих людей. В 2018-м она появилась на Met Gala в образе Жанны д’Арк от Versace, а год спустя — в образе Золушки от Tommy Hilfiger.

Затем красные дорожки стали частью продвижения фильмов. На премьере «Дюны: Часть вторая» Зендея надела металлический костюм-робот Mugler из коллекции 1995 года, а во время тура «Претендентов» носила теннисные платья, плиссированные юбки и туфли с теннисными мячами на каблуках. Так появился её фирменный стиль, при котором одежда не просто украшает актрису, а погружает зрителя в мир фильма.

Контракты с Louis Vuitton, Bulgari и Lancôme

Рекламные контракты Зендеи: с кем работает актриса «Человека-паука», «Дюны» и «Одиссеи»? Фото © ТАСС / Evan Agostini

Ещё в 2016 году Зендея стала лицом CoverGirl, в 2019-м глобальным амбассадором Lancôme, а в 2020-м начала сотрудничать с Bulgari и Valentino. В 2023 году Louis Vuitton объявил её новым послом дома и доверил кампанию сумки Capucines. Позднее к списку добавился швейцарский спортивный бренд On. Стоимость этих соглашений не раскрывается, поэтому говорить о точных суммах было бы некорректно.

В 2021 году Совет модельеров Америки присудил 25-летней Зендее награду Fashion Icon. На тот момент она стала самой молодой обладательницей этого звания. Это редкий случай, когда статус иконы стиля пришёл к актрисе не после десятилетий карьеры, а ещё до её 30-летия.

Личная жизнь Зендеи: как экранный роман стал настоящим

Тайная свадьба Зендеи и Тома Холланда: как и где прошла свадебная церемония? Фото © ТАСС / Image Press Agency

Как мы уже писали, Зендея и Том Холланд познакомились на пробах к «Человеку-пауку: Возвращение домой», но долго не афишировали свои отношения. Даже после того, как роман перестал быть секретом, пара редко выходила вместе на красные дорожки и почти не делилась подробностями личной жизни. В конце 2024 года актёр сделал возлюбленной предложение. О помолвке заговорили после церемонии «Золотой глобус» в январе 2025-го, на которой на безымянном пальце Зендеи заметили крупное кольцо с бриллиантом. Сама пара не стала делать официального заявления.

Так же скрытно прошла и свадьба. В марте 2026 года стало известно, что церемония уже состоялась, а летом Холланд фактически подтвердил брак. 4 августа супруги устроили закрытый свадебный приём в отеле Beaverbrook в английском графстве Суррей.

К своему 30-летию Зендея успела превратиться из звезды Disney в одну из самых востребованных актрис Голливуда, икону стиля и супругу Тома Холланда. А вы следите за карьерой Зендеи? Какой фильм с её участием понравился вам больше всего? «Дюна», «Человек-паук», «Претенденты» или другой? Кстати, тайная церемония Зендеи и Холланда стала не единственным громким торжеством года. Ранее Life.ru рассказал, какие 11 звёздных свадеб 2026 года многие могли пропустить.