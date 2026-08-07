Свадьба на льдине и тайная роспись: 11 звёздных свадеб 2026, которые вы точно пропустили Оглавление Клава Кока и Дима Масленников — свадьба на природе в старинном стиле Тейлор Свифт и Трэвис Келси — тысяча гостей на Madison Square Garden Ида Галич и Олег Ледвич — горы, косы и самолёт для гостей Олеся Иванченко и Максим Заяц — кольца вынес плюшевый поросёнок Анфиса Чехова и Александр Златопольский — первый официальный брак в 48 лет Дуа Липа и Каллум Тёрнер — две свадьбы и 480 тысяч бусин Мирослава Карпович и Евгений Рагулин — свидетельство вместо свадебного альбома Катя Вяликова и Алексей Шальнов «заштампились» Катя Гордон и Виктор Хархалис — свадебные клятвы на льдине Эмма Робертс и Коди Джон — к алтарю актрису отвёл пятилетний сын Зендея и Том Холланд — закрытый отель и праздник за 54 млн рублей Пока поклонники ждали хотя бы намёка на помолвку, Клава Кока, Зендея и ещё девять звёздных невест уже успели сказать «да» порой в самых неожиданных местах. Life.ru рассказывает, кто тайно сыграл свадьбу в 2026 году, а чьё торжество оказалось безумнее и дороже всех. 7 августа, 09:00 3294 3294 Звёздные свадьбы 2026 года: кто из российских и зарубежных знаменитостей поженился в этом году. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca, dualipa, galichida

2026 год только на середине, а свадебный альбом шоу-бизнеса уже получился внушительным. Одни знаменитости арендовали целый стадион или отель, другие показывали поклонникам только свидетельство из загса, а третьи ждали семь лет, чтобы обменяться клятвами на краю света. И пока весь мир замер в ожидании свадьбы Роналдо, которая состоится уже в субботу, 8 августа, Life.ru собрал самые яркие и уже состоявшиеся бракосочетания российских и зарубежных звёзд — от камерных росписей до торжеств, похожих на отдельную кинопремьеру.

Клава Кока и Дима Масленников — свадьба на природе в старинном стиле

Свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова 5 августа 2026 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Поклонники годами подозревали, что дружба Клавы Коки и Димы Масленникова давно переросла во что-то большее, но сами звёзды продолжали всё отрицать. Только в апреле 2026 года они подтвердили роман и сразу объявили о помолвке, а уже 5 августа Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу. Закрытое торжество прошло на природе, в старинном стиле и в узком кругу близких. Для молодожёнов и гостей выступили сама Клава, Jony и группа Pizza.

Секрет продержался недолго: вскоре супруги показали первые свадебные фотографии. Певица выбрала белоснежное платье с пышной юбкой, длинным шлейфом и кружевной фатой, а Дима появился в белом костюме. Кадры они подписали коротко и без лишних объяснений: «Теперь муж и жена!»

Тейлор Свифт и Трэвис Келси — тысяча гостей на Madison Square Garden

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Фото © ТАСС / AP / Charlie Riedel

А вот главная мировая свадьба лета состоялась 3 июля в Нью-Йорке. Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились на арене Madison Square Garden, которую ради торжества превратили в огромный цветущий сад. На праздник пригласили около тысячи человек, однако каждого обязали соблюдать секретность! Телефоны пришлось оставить перед входом, а гостям и персоналу подписать соглашения о неразглашении.

Церемонию провёл Адам Сэндлер, а вместо подружки невесты и шафера рядом с молодожёнами стояли их братья — Остин Свифт и Джейсон Келси. Тейлор выбрала платье Dior Haute Couture, украшения Cartier и туфли Christian Louboutin. Среди гостей были Селена Гомес, Дженнифер Лопес, Эд Ширан, Пол Маккартни и другие звёзды. После обмена клятвами на экранах арены появилась надпись Just & T Married.

Ида Галич и Олег Ледвич — горы, косы и самолёт для гостей

Свадьба Иды Галич и Олега Ледвича в Северной Осетии 9 июля 2026 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

9 июля 2026 года телеведущая Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича. Праздник устроили в Северной Осетии — на родине матери невесты. К организации супруги подошли с размахом: для звёздных гостей, среди которых были Ирина Горбачёва, Алексей Жидковский и Мария Миногарова, арендовали целый самолёт. Даже салфетки на креслах украсили надписью «Свадьба Олега и Иды».

Невеста появилась в белом платье-комбинации на тонких бретелях, прозрачном укороченном кардигане с перьями и с двумя длинными косами. Для Галич этот брак стал вторым. Отношения с Ледвичем она рассекретила в 2024 году, а летом 2025-го у пары родилась дочь Лия.

Олеся Иванченко и Максим Заяц — кольца вынес плюшевый поросёнок

Правда ли, что Олеся Иванченко вышла замуж за Максима Зайца? Свадьба Олеси Иванченко и Максима Зайца в Москве 25 июля 2026 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / losenok95

Звезда шоу «Натальная карта» до последнего скрывала не только дату, но и саму помолвку. 25 июля Олеся Иванченко вышла замуж за комика Максима Зайца, с которым встречалась с 2023 года. Молодожёны сообщили обо всём уже в день торжества одной фразой: «Мы сегодня женимся, а вы чё?» Камерный праздник прошёл на террасе московского ресторана в кругу семьи и друзей.

Церемонию провела комик Лиза Ющук, а кольца молодожёнам «вынес» плюшевый поросёнок Пухля — семейный талисман пары. Во время обмена украшениями Олеся так разволновалась, что перепутала руки жениха, чем только рассмешила гостей. Именно такие живые детали и сделали свадьбу одной из самых обсуждаемых в июле 2026 года.

Анфиса Чехова и Александр Златопольский — первый официальный брак в 48 лет

Анфиса Чехова вышла замуж за Александра Златопольского в 2026 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova

5 февраля Анфиса Чехова официально стала женой продюсера Александра Златопольского. Камерная регистрация прошла во Дворце бракосочетания в Барвихе, после чего супруги отметили событие вместе с родными. Для 48-летней телеведущей это первый официальный брак. Она признавалась, что долгие годы считала себя бракофобом и не решалась выйти замуж, хотя предложения руки и сердца получала не раз.

Пышное торжество пара решила отложить до тёплого сезона, поскольку мечтала о церемонии на природе. Поэтому февральская роспись получилась не демонстрацией роскоши, а тихим семейным праздником, который Чехова назвала рождением новой семьи.

Дуа Липа и Каллум Тёрнер — две свадьбы и 480 тысяч бусин

Где прошла свадьба Дуа Липы: Каллум Тёрнер и платье невесты Chanel. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dualipa

31 мая Дуа Липа и Каллум Тёрнер официально поженились в Лондоне. Камерная регистрация прошла в ратуше Олд-Мэрилебон в присутствии родных и ближайших друзей. Певица выбрала белый костюм-платье Schiaparelli, перчатки и широкополую шляпу, а актёр — тёмно-синий двубортный костюм Ferragamo.

Через несколько дней супруги отправились в Сицилию и 6 июня устроили вторую церемонию на вилле Вальгуарнера под Палермо. Пока Дуа и Каллум обменивались клятвами, Элтон Джон исполнил за роялем Your Song. Главный наряд невесты Chanel Haute Couture вручную украсили 480 тысячами бусин и 25 тысячами перьев; только вышивка потребовала 1155 часов работы, а длина фаты достигала шести метров.

Мирослава Карпович и Евгений Рагулин — свидетельство вместо свадебного альбома

Когда Мирослава Карпович вышла замуж за бизнесмена Евгения Рагулина? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miroslava_karpovich

1 июня Мирослава Карпович сообщила, что вышла замуж, но имя супруга оставила в тайне. Звезда «Папиных дочек» показала лишь снимки после посещения загса: на одном она держала свидетельство о заключении брака, на другом позировала рядом с мамой. Актриса уточнила только одно — её избранник не связан с кино и театром.

Позднее стало известно, что мужем 40-летней Карпович стал 29-летний бизнесмен Евгений Рагулин. Спустя несколько дней актриса впервые показала супруга, поблагодарив поклонников за поздравления. Медовый месяц пара провела на Мальдивах, однако фотографий самой церемонии публике так и не досталось.

Катя Вяликова и Алексей Шальнов «заштампились»

Когда поженились Катя Вяликова и Алексей Шальнов? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vyaaal

31 июля звезда «Однажды в России» и шоу «Быстрые свидания» Катя Вяликова и резидент Comedy Club Алексей Шальнов сообщили, что стали мужем и женой. Пара вместе с 2019 года, будущие супруги сблизились во время подготовки к проекту «Comedy Баттл», а спустя семь лет отношений всё-таки дошли до загса. Новость они сопроводили лаконичным комментарием: «Заштампились».

Вместо подчёркнутой роскоши молодожёны выбрали расслабленные образы. Катя надела светлое платье с кружевным воротником, фату и солнцезащитные очки, а вместо классических роз взяла букет подсолнухов. Алексей появился в белой рубашке, чёрных брюках и таких же тёмных очках.

Катя Гордон и Виктор Хархалис — свадебные клятвы на льдине

Свадьба Кати Гордон и Виктора Хархалиса на льдине Северного полюса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyagordon

Самой необычной российской церемонией года может похвастаться Катя Гордон. 26 июля 2026 года она и бизнесмен Виктор Хархалис устроили свадьбу на Северном полюсе, прямо на льдине, в точке с координатами 90° северной широты. Правда, официально супруги зарегистрировали отношения ещё семь лет назад, но тогда решили отказаться от большого праздника.

На этот раз тоже обошлось без банкетного зала, декораций и толпы знаменитостей. Рядом с супругами были капитан ледокола и случайные попутчики по экспедиции. Гордон выбрала кружевное платье молочного оттенка, Хархалис — белую рубашку и тёмные брюки. В память о церемонии им вручили символическое свидетельство с белыми медведями.

Эмма Робертс и Коди Джон — к алтарю актрису отвёл пятилетний сын

Звёздные свадьбы 2026: за кого вышла Эмма Робертс и когда? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmaroberts

Эмма Робертс и Коди Джон сыграли свадьбу 25 июля 2026 года в Сан-Вэлли, штат Айдахо. Они познакомились на свидании вслепую в 2022-м и спустя два года обручились. Церемонию устроили у семейного дома жениха среди гор. Самым трогательным участником праздника стал пятилетний сын актрисы Роудс — именно он проводил маму к алтарю.

Для Эммы дизайнер Моник Люлье создала платье оттенка Vintage Rose из 25 ярдов шёлкового шифона. Работа заняла девять месяцев и почти тысячу часов. Коди выбрал шоколадно-коричневый смокинг Ferragamo. Среди гостей были Джулия Робертс, Дэниел Модер, Деми Мур, Сара Полсон и другие близкие друзья пары

Зендея и Том Холланд — закрытый отель и праздник за 54 млн рублей

Когда состоялась тайная свадьба Зендеи и Тома Холланда за 500 тысяч фунтов в отеле Beaverbrook? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zendaya

О состоявшейся свадьбе Тома Холланда и Зендеи публика узнала уже постфактум. Пара тайно поженилась в начале 2026 года, а 4 августа устроила большое закрытое торжество в Англии. Как сообщал Life.ru, праздник прошёл в пятизвёздочном отеле Beaverbrook в графстве Суррей и обошёлся примерно в 500 тысяч фунтов стерлингов — около 54 миллионов рублей.

Ради свадьбы супруги арендовали всё поместье и собрали около 250 гостей. Телефоны на территории, как и на свадьбе Тейлор, оказались под строгим запретом, поэтому фотографии не попали в Сеть. Место выбрали неслучайно: отель расположен неподалёку от Кингстон-апон-Темс, где вырос Холланд. Уже после праздника актёров заметили в Лондоне с одинаковыми золотыми обручальными кольцами.

Свадьбы знаменитостей в 2026 году получились настолько разными, что сравнивать их можно разве что по уровню секретности. Одни закрывали от посторонних целый отель и стадион, другие довольствовались загсом, ресторанной террасой или льдиной на Северном полюсе. Но общая тенденция заметна даже у звёзд: личная атмосфера и запоминающаяся деталь всё чаще оказываются важнее традиционного банкета. Ранее Life.ru рассказывал, как зумеры переписали свадебные правила и сколько теперь стоит базовый набор молодожёнов.

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Авторы Софья Кузнецова