Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович вышла замуж
Актриса Мирослава Карпович, получившая широкую известность благодаря роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», сообщила о замужестве. О переменах в личной жизни артистка рассказала своим подписчикам в социальных сетях.
40-летняя Карпович опубликовала фотографии, сделанные после посещения ЗАГСа. На одном из снимков актриса позирует со свидетельством о заключении брака, на другом запечатлена вместе с матерью. При этом имя своего избранника она раскрывать не стала, отметив лишь, что супруг не имеет отношения к актёрской профессии.
«Мама. Семья. Жена. Люблю вас», — написала артистка под опубликованными кадрами.
После публикации поклонники обратили внимание на фотографии, на которых Карпович держит руку на животе. Это породило в соцсетях предположения о возможной беременности актрисы, однако сама она подобные слухи пока не комментировала.
