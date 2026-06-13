«Папина дочка» Мирослава Карпович рассекретила мужа после слухов о беременности

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые выложила в соцсетях фото со своим мужем — бизнесменом Евгением Рагулиным. Так она публично показала супруга и обратилась к поклонникам.

Мирослава Карпович впервые показала мужа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m1r0slava_karpovich

«Спасибо всем-всем-всем за тонны тепла, нежных слов, пожеланий, поздравлений! Мы также всей нашей семьёй желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен и сияния глаз как можно дольше, а желательно навсегда, сквозь все вселенные!» — написала актриса.

О том, что Карпович тайно вышла замуж за бизнесмена, стало известно в начале июня 2026 года. Тогда же СМИ писали, что актриса перестала скрывать беременность: она появилась на людях в бейсболке с надписью «мама», а её муж — в кепке «папа». Медовый месяц пара провела на Мальдивах. Они летали туда бизнес-классом.