Актриса Мария Порошина тайно вышла замуж за Ярослава Бойко

Актриса Мария Порошина тайно вышла замуж за своего коллегу Ярослава Бойко. Об этом в шоу «Ты не поверишь!» рассказал её бывший муж Гоша Куценко.

«Слава Бойко — надёжный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — сказал артист.

Последние годы поклонники только догадывались о романе актёров — они вместе появлялись на мероприятиях и участвовали в общих проектах, но сами ничего не комментировали. Куценко, который поддерживает дружеские отношения с бывшей женой, и раньше делал подобные намёки в прессе, но тогда многие воспринимали их как шутку.

Сам Ярослав Бойко после развода говорил журналистам, что не собирается спешить с новым браком. Но теперь выяснилось, что церемония всё-таки прошла — в узком кругу, без лишнего внимания.

Ранее актриса Мирослава Карпович, которая прославилась ролью Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», сообщила, что вышла замуж. О переменах в личной жизни она рассказала в соцсетях. 40-летняя Карпович выложила фотографии, сделанные после похода в ЗАГС. На одном снимке она держит свидетельство о браке, на другом — рядом с мамой.