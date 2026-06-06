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6 июня, 15:01

Солистка AY YOLA выходит замуж за «принца», сделавшего ей «предложение мечты»

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Солистка башкирской группы AY YOLA Адель объявила о помолвке с «принцем», который сделал ей «предложение мечты». Исполнительница хита Homay, который в прошлом году обогнал Леди Гага в мировом чарте Shazam, призналась на Премии МУЗ-ТВ «Движение», что приняла обручальное кольцо. А вот имя избранника певица держит в секрете.

Солистка AY YOLA Адель получила предложение и выйдет замуж следующим летом. Видео © Super.ru

«Волнительно и одновременно радостно, судя по вот этой улыбающейся 24/7 мордашке довольной я понимаю, что всё хорошо. С её избранником мы наладили отличные отношения. В общем, принца она себе выбрала, принц достоин, пусть у них всё сложится», — рассказал отец артистки Руслан Шайхитдинов Super.

Свадьбу пара запланировала на следующее лето. Все красивые локации этим летом уже заняты, к тому же рабочий график певицы расписан до конца года.

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Ранее Life.ru сообщал, что популярная певица Дуа Липа и известный актёр Каллум Тёрнер официально стали мужем и женой. Инсайдер, знакомый с ситуацией, подтвердил журналистам издания, что пара заключила брачный союз. Известно, что звёздная пара пригласила на торжество только небольшой круг самых близких людей.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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