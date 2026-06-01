Звездный союз: Дуа Липа и актёр Каллум Тёрнер связали себя узами брака

Популярная певица Дуа Липа и известный актёр Каллум Тёрнер официально стали мужем и женой. Торжественная церемония прошла в Лондоне, сообщает The Sun.

Инсайдер, знакомый с ситуацией, подтвердил журналистам издания, что пара заключила брачный союз. Известно, что звёздная пара пригласила на торжество только небольшой круг самых близких людей.