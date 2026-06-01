Звездный союз: Дуа Липа и актёр Каллум Тёрнер связали себя узами брака
Каллум Тёрнер и Дуа Липа. Обложка © © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dualipa
Популярная певица Дуа Липа и известный актёр Каллум Тёрнер официально стали мужем и женой. Торжественная церемония прошла в Лондоне, сообщает The Sun.
Инсайдер, знакомый с ситуацией, подтвердил журналистам издания, что пара заключила брачный союз. Известно, что звёздная пара пригласила на торжество только небольшой круг самых близких людей.
Напомним, что Дуа Липа рассказала о своей помолвке с Каллумом Тёрнером, известным по роли Анатолия Курагина в британской экранизации «Войны и мира», в июне 2025 года. А в мае Life.ru рассказывал, что певица подала в суд на компанию Samsung из-за незаконного использования её фото на коробках с телевизорами.
