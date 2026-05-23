Свадьба без шума: Трамп-младший тайно женился на модели до официальной церемонии

Дональд Трамп-младший и модель Беттина Андерсон официально оформили брак за два дня до запланированной свадебной церемонии. Об этом стало известно из разрешения на заключение союза, оказавшегося в распоряжении журнала People.

Документ фиксирует, что официальная регистрация состоялась 21 мая — в четверг, в доме сестры невесты Кристины Андерсон во Флориде. Церемонию провёл Брэдли Макферсон, супруг Кристины и адвокат по сделкам с недвижимостью, при этом подписи обоих новобрачных стоят в документе.

План свадебного торжества ранее был назначен на ближайшие выходные на Багамских островах, однако присутствие президента США Дональда Трампа, отца жениха, изначально находилось под вопросом из-за ситуации вокруг Ирана.

Для 48-летнего сына президента США этот союз стал вторым: ранее он был женат на модели Ванессе Кей Хейден, в браке с которой родились пятеро детей. Позднее последовала помолвка с телеведущей Кимберли Гилфойл, однако в 2024 году она была расторгнута, после чего Гилфойл заняла пост посла США в Греции в 2025 году. Новой избраннице Трампа-младшего 39 лет.

Напомним, в декабре прошлого года Дональд Трамп-младший сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон, сделав заявление в Белом доме. 39-летняя Беттина Андерсон — светская львица и модель из Палм-Бич. Девушка родилась в 1986 году в семье банкира и филантропа. Она изучала историю искусств в Колумбийском университете. Андерсон активно занимается благотворительностью и является соосновательницей и исполнительным директором некоммерческой организации The Paradise Fund, которая помогает пострадавшим от стихийных бедствий и защищает дикую природу Флориды.