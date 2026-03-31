Дональд Трамп-младший требует расследования распределения помощи США Украине в период экс-президента США Джо Байдена. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистом Джоном Соломоном в эфире своего подкаста Triggered.

«Куда же на самом деле делась вся помощь Украине?» — сказал он.

Трамп-младший выразил сомнения в прозрачности распределения выделенных средств и заявил, что ситуация может требовать официального расследования. По его словам, речь может идти о действиях, нанесших ущерб интересам американских граждан. Он также уточнил, существуют ли на территории Украины лица, готовые к взаимодействию с американской стороной в случае возможной проверки. Журналист подтвердил наличие таких контактов.

Соломон добавил, что некоторые участники международных переговоров, по его информации, могли получать данные от представителей украинских властей. Он предположил, что среди них есть лица, вовлечённые в финансовые или политические схемы с целью влияния на процессы в стране.

Ранее сообщалось, что в Европе растёт обеспокоенность возможным изменением политики США в отношении Украины на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, рассматривается сценарий, при котором Вашингтон может сократить или полностью пересмотреть объёмы поддержки Киева, сосредоточив внимание на иранском направлении.