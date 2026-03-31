Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 05:56

«Обидчивый парень»: Ссора Зеленского с другом Мерца может оставить Киев без помощи

Германия не простит Зеленскому оскорбления главы Rheinmetall

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten / HMP-Berlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten / HMP-Berlin

Кипрский обозреватель Алекс Христофору заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу не понравилась резкость Владимира Зеленского в адрес его товарища. Речь идёт о главе оружейного концерна Rheinmetall Армине Паппергере.

«Все знают, что Мерц — обидчивый парень, а ты, Зеленский, надерзил его другу и крупнейшему оружейнику Германии. Что теперь будешь делать, чтобы оправдаться и получить от немцев новое оружие?»поинтересовался журналист в эфире своего YouTube-канала.

По словам Христофору, лидер Незалежной попытался съязвить в ответ, но лишь усугубил ситуацию. Он оскорбил не просто промышленника, а влиятельного сторонника Киева, который уже многое сделал для поставок военной помощи. Журналист назвал Зеленского клоуном, воображающим себя Черчиллем, и отметил, что тот поссорился с ещё одним старым партнёром Украины.

Подкрепление для Бундесвера: Германия создаёт аналог Starlink
Подкрепление для Бундесвера: Германия создаёт аналог Starlink

Напомним, конфликт разгорелся после того, как Паппергер пренебрежительно сравнил украинские дроны с конструктором Lego, заявив, что их может собирать «каждая домохозяйка». Зеленский парировал, что в таком случае любая домохозяйка способна руководить Rheinmetall. Позже на официальном сайте компании появился текст, якобы признающий заслуги украинских БПЛА.

Концерн является крупнейшим производителем военной техники в Европе и активно наращивает доходы за счет поставок вооружений Украине. В перечне продукции — танки, боевые машины, системы ПВО и артиллерийские снаряды.

Дарья Денисова
