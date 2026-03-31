Кипрский обозреватель Алекс Христофору заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу не понравилась резкость Владимира Зеленского в адрес его товарища. Речь идёт о главе оружейного концерна Rheinmetall Армине Паппергере.

«Все знают, что Мерц — обидчивый парень, а ты, Зеленский, надерзил его другу и крупнейшему оружейнику Германии. Что теперь будешь делать, чтобы оправдаться и получить от немцев новое оружие?» — поинтересовался журналист в эфире своего YouTube-канала.

По словам Христофору, лидер Незалежной попытался съязвить в ответ, но лишь усугубил ситуацию. Он оскорбил не просто промышленника, а влиятельного сторонника Киева, который уже многое сделал для поставок военной помощи. Журналист назвал Зеленского клоуном, воображающим себя Черчиллем, и отметил, что тот поссорился с ещё одним старым партнёром Украины.

Концерн является крупнейшим производителем военной техники в Европе и активно наращивает доходы за счет поставок вооружений Украине. В перечне продукции — танки, боевые машины, системы ПВО и артиллерийские снаряды.