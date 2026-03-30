Зеленский пришёл в ярость из-за насмешек над дронами ВСУ из кухонь домохозяек

Владимир Зеленский, отвечая на заявление главы Rheinmetall Армина Паппергера о том, что дроны для украинской армии собирают домохозяйки, парировал, что любая украинская домохозяйка вполне может стать руководителем немецкого концерна. Об этом пишет «Страна.ua».

«Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер выразил скептицизм относительно украинских дронов, охарактеризовав их как «работу домохозяек» и «конструктор LEGO». Он предположил, что эти беспилотники, создаваемые женщинами с использованием 3D-принтеров в домашних условиях, не представляют существенной ценности для западных стран. Паппергер подчеркнул, что подобные технологии значительно уступают разработкам таких гигантов оборонной промышленности, как Lockheed Martin, General Dynamics и самой Rheinmetall.