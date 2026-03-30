Концерн Rheinmetall опубликовал заявление после слов Паппергера по Украине

Немецкий концерн Rheinmetall опубликовал заявление после сравнения генерального директора компании Армина Паппергера производства БПЛА на Украине с игрой в конструктор Lego. Производитель вооружения признал вклад жителей страны.

«Каждый мужчина и каждая женщина вносят неоценимый вклад. Особая заслуга Украины заключается в том, что она ведёт весьма эффективную борьбу даже при ограниченных ресурсах. Инновационный потенциал и боевой дух украинского народа служат для нас источником вдохновения. Мы благодарны за возможность оказывать поддержку, используя имеющиеся у нас ресурсы», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Напомним, ранее гендир Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно отозвался об украинском производстве беспилотников, сравнив его с игрой в конструктор. По словам Паппергера, он не ожидает, что украинские разработки произведут революцию в его сфере. Он отметил, что конструкторы являются просто «украинскими домохозяйками», которые производят «маленькие дроны».