30 марта, 04:05

Концерн Rheinmetall опубликовал заявление после слов Паппергера по Украине

Обложка © X / Rheinmetall

Немецкий концерн Rheinmetall опубликовал заявление после сравнения генерального директора компании Армина Паппергера производства БПЛА на Украине с игрой в конструктор Lego. Производитель вооружения признал вклад жителей страны.

«Каждый мужчина и каждая женщина вносят неоценимый вклад. Особая заслуга Украины заключается в том, что она ведёт весьма эффективную борьбу даже при ограниченных ресурсах. Инновационный потенциал и боевой дух украинского народа служат для нас источником вдохновения. Мы благодарны за возможность оказывать поддержку, используя имеющиеся у нас ресурсы», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Индия купит у России ЗРК «Тунгуска» на $50 млн

Напомним, ранее гендир Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно отозвался об украинском производстве беспилотников, сравнив его с игрой в конструктор. По словам Паппергера, он не ожидает, что украинские разработки произведут революцию в его сфере. Он отметил, что конструкторы являются просто «украинскими домохозяйками», которые производят «маленькие дроны».

Тимур Хингеев
