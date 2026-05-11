Дуа Липа подала иск к Samsung на $15 млн из-за своего фото на коробке

Певица Дуа Липа подала иск против Samsung на 15 млн долларов. Артистка обвинила компанию в незаконном использовании своего изображения, сообщает People со ссылкой на судебные документы.

Иск подан в окружной суд США в Калифорнии. По данным материалов дела, Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами, которые продавались по всей территории США.

В иске утверждается, что такое изображение могло создать у покупателей впечатление, будто Дуа Липа одобряет продукт или связана с его продвижением. В документах также приводятся сообщения поклонников в соцсетях. Некоторые пользователи писали, что решили купить телевизор именно после того, как увидели фото певицы на упаковке.

Обладательница «Грэмми» требует не менее 15 млн долларов компенсации. Кроме того, она хочет получить часть прибыли от продажи телевизоров, на коробках которых использовалось её изображение.

