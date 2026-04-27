Слова «вареники» и «Дуа Липа» встретились в одном предложении

Дуа Липа поделилась кадрами из поездки в Варшаву и неожиданно порадовала поклонников восточноевропейской кухни. На снимках певица ест пероги (pierogi) — польский аналог вареников. Судя по фото, на столе у артистки были сразу несколько вариантов блюда. В публикациях отмечают, что Дуа Липа попробовала как сытную версию со сметаной и шкварками, так и сладкие вареники с вишней.

Интернет-пользователи начали шутить, что у вареников появилась ещё одна звёздная фанатка.Певица никак отдельно не комментировала гастрономический выбор. Но по кадрам видно: знакомство с варениками прошло успешно.

Дуа Липа — британская певица албанского происхождения, одна из самых заметных поп-звёзд последних лет. Её знают по хитам New Rules, Don’t Start Now, Levitating, Houdini и Dance The Night, а сама артистка давно вышла за рамки только музыки: она активно появляется в модной повестке, снимается для крупных брендов и ведёт собственный медиапроект Service95.