Солистка «Фабрики» Ирина Тонева раскрыла секрет идеальной фигуры в 48 лет

Участница группы «Фабрика» Ирина Тонева заявила, что постоянно работает над своим телом, ведь важную роль в сохранении фигуры играют не только наследственность, но и регулярные тренировки. По словам 48-летней певицы, она не придерживается одной системы, отдавая предпочтение разнообразию в нагрузках.

«Собираю упражнения из разных культур. Одно и то же мне надоедает, поэтому я периодически меняю и «разминалки», и вид нагрузок. Заново пересобираю свои «движухи», — цитирует звезду сайт MK.ru.

Кроме того, значимой частью её образа жизни остаётся питание: артистка полностью отказалась от мяса и морепродуктов, выбирая максимально натуральные продукты. Кофе Тонева пьёт редко, вместо него исполнительница предпочитает матчу или натуральное какао без сахара.

Отдельное внимание певица уделяет утренним привычкам: день она начинает с 700 миллилитров тёплой воды или травяного чая, после чего выполняет лёгкую физическую активность (разминку или прогулку). Завтракает Тонева строго через два часа после пробуждения, а последний приём пищи у неё происходит до 19:00.

