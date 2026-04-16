Любовь Успенская раскрыла главный секрет стройности

Любовь Успенская поделилась секретом стабильного веса. Певица легко приходит в форму даже после праздничных застолий. Главное правило — исключить жирное и сладкое.

Успенская отметила — самое важное исключить алкогольные напитки. От спиртного появляются отёки, а наутро болит голова. Певица давно не пьёт алкоголь, поэтому легко сбрасывает лишний вес даже после праздников.

«Я давно не пью алкоголь, поэтому сбросить лишний вес для меня не составляет труда даже после праздников», — сказала она в интервью Общественной Службе Новостей.

Во время Пасхи Успенская старалась есть часто, но небольшими порциями — так быстрее утоляется голод. В обычном рационе певицы — блинчики с творогом, салаты, много свежих продуктов. Мучного и жареного она ест мало.

