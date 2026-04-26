«Колю пептиды и не сижу на диетах»: Бьянка раскрыла секрет похудения

Певица Бьянка, сбросившая почти 40 килограммов, призналась, что не мучает себя диетами. Своим рецептом стройности она поделилась с корреспондентом Пятого канала на концерте «Первые в космосе. Cosmo Night».

По словам артистки, в её меню нет запретных продуктов. Основа преображения — активный образ жизни и регулярные уколы.

«Я начала колоть пептиды, они восполняют недостаток железа, если у кого-то есть недостаток энергии», — пояснила звезда.

Спортом Бьянка занимается фанатично: каждый день проводит в зале по четыре часа. В программу входят танцы, силовые нагрузки и асаны.

«Я просто ежедневно что-то делаю», — резюмировала она.

