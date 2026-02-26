Вор и абьюзер: Бьянка вскрыла тёмное прошлое бывшего, продавшего Mercedes ради её клипа

У певицы Бьянки лопнуло терпение, ведь она уже два года сталкивается с критикой из-за истории о расставании с бойфрендом, который продал свой роскошный автомобиль, чтобы оплатить съёмки её клипа. В одном из интервью артистка в шутку заметила, что парень без машины ей не нужен, после чего её обвинили в меркантильности и даже запустили хэштег #бьянкавернимерседес.

«Вы не представляете, сколько [плохого] он сделал мне и окружающим. Сколько он врал, сколько он у меня денег украл в итоге, уже в конце нашего совместного проживания. Поэтому я бы не то, что машину у него забрала бы, я бы у него забрала вообще всё, что у него есть, до последней нитки. И ещё он мне должен денег, кстати. Так что вот эту фразу про то, что он продал машину, а я его бросила, я говорю совершенно осознано и специально — у меня на него огромная обида и злость», — высказалась исполнительница.