Певица Бьянка пожаловалась на врачей, которые отправили её домой с переломом

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) рассказала о травме ноги. По её словам, она сломала палец после того, как на него упал тяжёлый предмет. Ситуация усугубилась тем, что артистка продолжала двигаться на каблуках. После этого она решила обратиться за медицинской помощью.

«Я не знаю, что это за врачи такие. Они даже не сделали мне гипс, не посоветовали купить лидокаин, что-нибудь. Вообще ничего. Я просто заплатила за приём, и мне сказали: «У вас сломан палец. Идите домой». Это не норм, я думаю», — сказала Бьянка в соцсетях.

Сейчас певица планирует обратиться к другому специалисту. Она старается меньше нагружать ногу, так как палец посинел и потерял чувствительность.

А вот Анастасию Волочкову медики из Германии спасли от инвалидности. Балерина уточнила, что решение об операции приняли в срочном порядке.