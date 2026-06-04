«Папина дочка» скоро станет мамой? Мирослава Карпович засветила округлившийся животик в Париже

Актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу «Папины дочки», может готовиться к рождению ребёнка. Поводом для обсуждений стали её новые фотографии из Парижа. На снимках, сделанных во время поездки во Францию, артистка позирует в Лувре вместе с супругом, при этом она придерживает заметно округлившийся живот.

Её супруг Евгений Рагулин родился в Молдавии, позже жил в Тюмени и сейчас занимается предпринимательской деятельностью в сфере оптовой торговли лакокрасочной продукцией. Его компания, как выяснил Super, по итогам прошлого года показала убыток почти в 74 миллиона рублей. Пара сейчас проводит время во Франции, публикуя в соцсетях совместные романтические фотографии. После Парижа, по информации инсайдеров, супруги планируют отправиться на отдых к морю.

Напомним, ранее сообщалось, что актриса Мирослава Карпович вышла замуж. 40-летняя артистка опубликовала снимки после посещения ЗАГСа, на которых показала свидетельство о заключении брака. Но тогда ещё не было известно имя избранника.