Что происходит с Арианой Гранде: почему певица уходит из публичной жизни и что известно о её здоровье

Ариана Гранде не объявляла о завершении музыкальной карьеры и не сообщала о тяжёлой болезни. После последнего концерта тура Eternal Sunshine 1 сентября 2026 года певица намерена временно отказаться от публичных мероприятий и сократить рабочую нагрузку. Её команда объяснила решение многолетним вниманием к внешности и состоянию артистки. Сама Гранде подчёркивает, что пауза была запланирована заранее и не стала внезапной реакцией на критику.

Что случилось с Арианой Гранде

О предстоящей паузе стало известно 2 августа. Представитель 33-летней певицы сообщил журналу People, что после окончания Eternal Sunshine Tour она «сделает шаг назад» и на некоторое время исчезнет из публичного пространства.

Последнее выступление запланировано на 1 сентября на лондонской арене O2. Эта дата указана и на официальной странице тура Арианы Гранде. Срок возвращения певицы пока не называется.

Пауза коснётся не только концертов. Гранде отказалась от главной роли в новой лондонской постановке мюзикла Стивена Сондхайма «Воскресенье в парке с Джорджем». Спектакль должен выйти летом 2027 года в театре Barbican, а партнёром певицы по сцене должен был стать Джонатан Бейли.

Театр официально подтвердил уход Гранде. Постановка состоится, однако другую исполнительницу главной роли объявят позднее.

Почему фанаты переживают за здоровье Арианы Гранде

Внешность певицы обсуждают уже несколько лет. Поклонники обращают внимание на её худобу и предполагают, что она может испытывать проблемы со здоровьем или пищевым поведением.

Новая волна комментариев началась после выхода 31 июля альбома Petal и клипа на одноимённую композицию. В ролике Гранде появляется в открытых нарядах, из-за чего пользователи вновь начали обсуждать её фигуру. Одни называли подобные комментарии беспокойством за артистку, другие — травлей и бодишеймингом.

Публично подтверждённого диагноза у Арианы Гранде нет. Певица и её представители не заявляли, что у неё анорексия, другое расстройство пищевого поведения или заболевание, которое могло вызвать изменение веса. Поэтому утверждать, что Гранде больна, только по фотографиям и видео нельзя.

Представитель артистки говорил не о диагнозе, а о постоянном общественном внимании к её телу, здоровью и личной жизни. Именно от этой публичности Гранде намерена отдохнуть после тура.

Почему Ариана Гранде так похудела

Точную причину изменения веса певица не раскрывала. В 2023 году Гранде уже отвечала поклонникам, которые сравнивали её нынешнюю фигуру с более ранними фотографиями.

Она рассказывала, что в период, когда публика считала её более здоровой, на самом деле принимала антидепрессанты, употребляла алкоголь, плохо питалась и тяжело переживала происходившее в её жизни. Певица просила не определять здоровье человека по его телосложению и осторожнее комментировать чужую внешность.

Гранде также отмечала, что обсуждение её тела началось ещё в подростковом возрасте. В конце 2025 года она снова распространила фрагмент интервью, в котором говорила, насколько неприятно постоянно слышать оценки своей внешности.

Таким образом, сама певица не подтверждает, что её нынешняя худоба вызвана болезнью. Но и отдельного медицинского объяснения изменения веса она не давала.

Почему Ариана Гранде решила взять паузу именно сейчас

Последние годы у артистки были насыщенными. Она снималась в двух частях мюзикла «Злая», вернулась к концертам после семилетнего перерыва, выпустила новый альбом Petal и одновременно работала над другими кинопроектами. Незадолго до объявления о паузе Ариана Гранде подала в суд на хакеров за кражу неизданных песен.

Тур Eternal Sunshine стартовал 6 июня 2026 года и завершится серией из десяти концертов в Лондоне. Представители Гранде подчёркивали, что выступления требуют серьёзной физической и вокальной нагрузки, однако певица намерена довести тур до конца.

Во время концерта в Чикаго 3 августа Гранде лично прокомментировала предстоящий перерыв. Она назвала решение заранее обдуманным и заявила, что оно не было «реактивным или импульсивным».

По словам певицы, негативные комментарии не испортили ей впечатления от гастролей. Напротив, нынешний тур она считает одним из самых важных и исцеляющих событий своей профессиональной жизни. При этом Гранде признала, что человеку иногда необходимы личные границы и отдых.

Уходит ли Ариана Гранде из музыки

Нет, об окончательном уходе из музыки или завершении карьеры речи пока не идёт.

Представители певицы используют формулировку «перерыв от публичной работы и появлений». Гранде завершит текущий тур, после чего сократит количество мероприятий. Она не объявляла, что перестанет записывать песни, закрывает свой музыкальный проект или больше никогда не выйдет на сцену.

Дата возвращения также не установлена. Поэтому сообщения о том, что Ариана Гранде «навсегда покидает шоу-бизнес», не соответствуют имеющейся информации.

Связана ли пауза с личной жизнью певицы

В 2026 году внимание к Гранде усилилось и из-за перемен в её личной жизни. В июне СМИ сообщили, что певица рассталась с актёром Итаном Слейтером после почти трёх лет отношений. Позже её заметили вместе с бывшим возлюбленным и танцором Рикки Альваресом.

Однако ни Гранде, ни её представитель не называли расставание причиной паузы. Официально решение связывают с необходимостью отдохнуть от работы на публике и постоянных обсуждений её внешности и здоровья.

Что будет с Арианой Гранде дальше

До 1 сентября певица продолжит Eternal Sunshine Tour. После заключительного концерта в Лондоне она должна перейти в менее публичный режим.

В ноябре 2026 года запланирована премьера комедии Focker-in-Law с участием Гранде, Бена Стиллера и Роберта Де Ниро. Фильм был снят заранее, поэтому его выход не противоречит объявленному перерыву. В 2025 году Ариану Гранде пригласили стать членом Американской киноакадемии после успеха фильма «Злая». Будет ли сама певица участвовать в рекламной кампании картины, пока неизвестно.

Главное, что известно сейчас: Ариана Гранде не объявляла об уходе из музыки, не подтверждала слухи об анорексии и намерена закончить тур. После этого она временно ограничит публичные выступления и мероприятия. Сколько продлится пауза, артистка не уточнила.

Ранее Ариана Гранде раскритиковала Белый дом за использование её песни в ролике об арестах мигрантов.

Коротко: что происходит с Арианой Гранде

Ариана Гранде больна?

Певица не сообщала о заболевании или подтверждённом расстройстве пищевого поведения. Слухи об анорексии основаны на обсуждении её внешности, а не на официальном диагнозе.

Почему Ариана Гранде похудела?

Точную причину изменения веса она не раскрывала. Ранее Гранде просила не оценивать здоровье человека по его фигуре.

Ариана Гранде завершает карьеру?

Нет. После тура она берёт паузу от публичной работы, но не объявляла об уходе из музыки.

Когда состоится последний концерт Арианы Гранде?

Заключительное выступление Eternal Sunshine Tour запланировано на 1 сентября 2026 года в Лондоне.

Когда Ариана Гранде вернётся?