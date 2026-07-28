Ариана Гранде подала в суд на хакеров за кражу неизданных песен

Певица Ариана Гранде подала иск против двух неизвестных, которых обвинила во взломах и краже закрытых материалов. Артистка обратилась в суд в США, сообщает журнал People.

По данным издания, злоумышленники получили доступ к цифровым аккаунтам фотографов и продюсеров, которые работали с Гранде. Они похищали неизданные песни, фотографии, видео и аудиозаписи. Затем хакеры распространяли материалы в Сети и продавали их за крупные суммы.

В иске действия ответчиков назвали противоправной кражей, распространением и эксплуатацией контента. Только в 2023 году хакеры опубликовали 45 неизданных композиций певицы. С момента музыкального дебюта Гранде в 2011 году произошли сотни подобных утечек.

Команда артистки рассчитывает установить личности злоумышленников и пресечь новые попытки кражи. Представитель окружения певицы заявил, что авторы должны сами определять время и способ публикации своих произведений.

«Художники заслуживают права контролировать, как и когда их искусство становится доступным миру. Противоправная кража и распространение творческих работ подрывает это право и не должно оставаться безнаказанным», — заявил источник, близкий к окружению артистки.

Имена ответчиков пока не установили. Сторона Гранде намерена выяснить, кто организовал взломы и получал деньги от продажи материалов.

Ранее Ариана Гранде раскритиковала Белый дом за использование её песни Bye в ролике иммиграционной службы США. В видео сотрудники ведомства задерживали людей и надевали на них наручники. Певица потребовала больше не сопровождать её музыкой подобные кадры, после чего команда артистки добилась удаления звука.