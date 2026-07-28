«Я тебя запомнила»: Самбурская со сцены разнесла зрителя за кислую мину на её концерте

Настасья Самбурская прервала своё выступление, заметив в зале скучающего мужчину. Артистка решила не оставлять этот момент без внимания и вступила в ироничную перепалку со зрителем.

Настасья Самбурская прервала выступление из-за недовольного лица в зале. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Выяснилось, что тот пришёл на концерт за компанию со своей девушкой. Артистка не упустила случая подколоть гостя, признавшись, что не является фанаткой рэпера Макана или группы «Три дня дождя». В итоге Самбурская в шутливой манере «запретила» мужчине посещать её шоу, посоветовав его спутнице в следующий раз отвечать ему тем же безразличием на концертах его любимых исполнителей.

«Вот в следующий раз, когда он позовёт тебя на концерт Макана, стой с таким же лицом. Я тебя запомнила. Этого больше сюда не впускать», — сказала артистка.

Ранее Настасья Самбурская резко отреагировала на личный совет, который поклонница оставила в записке к букету. Цветы артистке вручили после спектакля. В послании было написано: «Букет «яйцеклетка и сперматозоиды». Совет дня: заморозь яйцеклетку и живи спокойно». Такое вмешательство в частную жизнь возмутило актрису. Она записала видео и нецензурно высказалась в адрес автора записки, послав её по всем известному направлению.