Самбурская пришла в ярость от букета с «яйцеклеткой и сперматозоидами» от фанатки

Настасья Самбурская резко отреагировала на личный совет, который поклонница оставила в записке к букету. Цветы артистке вручили после спектакля. Об инциденте актриса рассказала в соцсетях.

Самбурская пришла в ярость от букета «яйцеклетка и сперматозоиды» от фанатки& Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samburskaya

В послании было написано: «Букет «яйцеклетка и сперматозоиды». Совет дня: заморозь яйцеклетку и живи спокойно». Такое вмешательство в частную жизнь возмутило актрису. Она записала видео и нецензурно высказалась в адрес автора записки, послав её по всем известному направлению.

Тема семьи остаётся для звезды чувствительной. Самбурская не скрывает, что хотела бы стать матерью, однако предпочитает самостоятельно решать вопросы, связанные с личной жизнью. Исполнительница рассказывала о непростом браке с актёром Кириллом Дыцевичем. По её словам, отношения сопровождались физическим насилием и проблемами супруга с алкоголем.

Ранее Life.ru писал, что Самбурская выиграла суд у блогера Алексея Псковитина, который назвал её эскортницей. Актрисе присудили компенсацию в размере трёх миллионов рублей.