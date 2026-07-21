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Регион
21 июля, 12:58

Самбурская пришла в ярость от букета с «яйцеклеткой и сперматозоидами» от фанатки

Самбурскую возмутила записка от фанатки с советом заморозить яйцеклетку

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Настасья Самбурская резко отреагировала на личный совет, который поклонница оставила в записке к букету. Цветы артистке вручили после спектакля. Об инциденте актриса рассказала в соцсетях.

Самбурская пришла в ярость от букета «яйцеклетка и сперматозоиды» от фанатки& Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samburskaya

В послании было написано: «Букет «яйцеклетка и сперматозоиды». Совет дня: заморозь яйцеклетку и живи спокойно». Такое вмешательство в частную жизнь возмутило актрису. Она записала видео и нецензурно высказалась в адрес автора записки, послав её по всем известному направлению.

Тема семьи остаётся для звезды чувствительной. Самбурская не скрывает, что хотела бы стать матерью, однако предпочитает самостоятельно решать вопросы, связанные с личной жизнью. Исполнительница рассказывала о непростом браке с актёром Кириллом Дыцевичем. По её словам, отношения сопровождались физическим насилием и проблемами супруга с алкоголем.

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Ранее Life.ru писал, что Самбурская выиграла суд у блогера Алексея Псковитина, который назвал её эскортницей. Актрисе присудили компенсацию в размере трёх миллионов рублей.

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Полина Никифорова
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