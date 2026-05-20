Самбурская отсудила 3 млн у блогера из «Немагии», назвавшего её эскортницей

Центральный районный суд Кемерово полностью удовлетворил иск актрисы Настасьи Самбурской (настоящая фамилия — Терехова) к блогеру Алексею Псковитину из дуэта «Немагия». Поводом для разбирательства стал видеоматериал, в котором блогер обвинил звезду в работе эскортницей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Кемеровской области.

В релизе сообщается, что основанием для иска стало размещение ответчиком видеоматериала на его YouTube-канале, а также в Telegram-канале, группе «ВКонтакте» и на платформе Boosty. Сумма компенсации морального вреда была заявлена в размере 3 миллионов рублей. Основные требования истца удовлетворены в полном объёме, а производные — частично.

Даже после удаления первого ролика блогер, по данным суда, повторно выложил порочащие сведения в соцсетях. В итоге актриса добилась признания информации ложной и порочащей её честь и достоинство. Размер присуждённой компенсации не уточняется, но иск был заявлен на три миллиона рублей.

К слову, Настасья Самбурская стала одной из самых обсуждаемых гостей открытия Московского международного кинофестиваля. На красной дорожке актриса появилась в алом платье со шлейфом и белой меховой накидке, создав образ в стиле старого Голливуда: пышный силуэт, открытое декольте, низкий пучок и уложенная волной прядь; яркий макияж с акцентом на глаза и губы усилил впечатление. От крупных украшений она отказалась, оставив всё внимание наряду.