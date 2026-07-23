Евгений Трофимов продал песню Настасье Самбурской за 500 тысяч рублей

Музыкант Евгений Трофимов до известности с «Комнатой культуры» зарабатывал не только на собственных выступлениях, но и на создании песен для других артистов. Одной из самых прибыльных таких работ стала композиция для Настасьи Самбурской — за неё музыкант получил около 500 тысяч рублей, сообщает Super.ru.

О размере выплаты Трофимов рассказал в шоу «Вопрос ребром». Артист отметил, что максимальный гонорар за один написанный трек в его практике составил семь тысяч долларов. При этом он не стал раскрывать название песни, ставшей причиной такой крупной сделки. Сейчас Трофимов известен прежде всего как лидер «Комнаты культуры» и автор хита «Поезда», однако до роста популярности группы он активно работал в качестве композитора для коллег по сцене.

Ранее Настасья Самбурская резко отреагировала на личный совет, который поклонница оставила в записке к букету. Цветы артистке вручили после спектакля. В послании было написано: «Букет «яйцеклетка и сперматозоиды». Совет дня: заморозь яйцеклетку и живи спокойно». Такое вмешательство в частную жизнь возмутило актрису. Она записала видео и нецензурно высказалась в адрес автора записки, послав её по всем известному направлению.