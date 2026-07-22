Седокова объяснилась за отмену концерта и попросила кидать деньги сразу на карту

Певица Анна Седокова рассказала о причинах отмены камерного концерта, который должен был пройти 25 июля в московском клубе Magnus Locus. Она опровергла версии о слабых продажах билетов и возложила ответственность на бывшего директора.

По словам артистки, с этим организатором они расстались не самым лучшим образом, и он её подвел. Договоры не были подписаны, предоплата не внесена, а продвижение концерта практически не велось, хотя сама Седокова предлагала подготовить афишу.

В итоге певица решила прекратить сотрудничество с организатором и пообещала объявить новую дату выступления в ближайшее время. О слухах о финансовых трудностях она пошутила.

«Мне нужно кормить детей. Так что те, кто пишет, что у меня дела плохи, — включайте в статьи ссылку, куда переводить деньги. Мы купим себе сосиски, колбаски», — написала она в соцсетях.

Ранее сообщалось, что концерт был отменён после того, как из 110 билетов удалось продать лишь 38. При полном аншлаге концерт мог бы принести около 1 миллиона рублей, но ситуация заставила команду певицы отказаться от проведения шоу. Седокова заявила, что очень ждёт новой встречи с поклонниками и советует руководству клуба внимательнее относиться к выбору сотрудников.