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Регион
22 июля, 17:37

Седокова объяснилась за отмену концерта и попросила кидать деньги сразу на карту

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Певица Анна Седокова рассказала о причинах отмены камерного концерта, который должен был пройти 25 июля в московском клубе Magnus Locus. Она опровергла версии о слабых продажах билетов и возложила ответственность на бывшего директора.

По словам артистки, с этим организатором они расстались не самым лучшим образом, и он её подвел. Договоры не были подписаны, предоплата не внесена, а продвижение концерта практически не велось, хотя сама Седокова предлагала подготовить афишу.

В итоге певица решила прекратить сотрудничество с организатором и пообещала объявить новую дату выступления в ближайшее время. О слухах о финансовых трудностях она пошутила.

«Мне нужно кормить детей. Так что те, кто пишет, что у меня дела плохи, — включайте в статьи ссылку, куда переводить деньги. Мы купим себе сосиски, колбаски», — написала она в соцсетях.

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Ранее сообщалось, что концерт был отменён после того, как из 110 билетов удалось продать лишь 38. При полном аншлаге концерт мог бы принести около 1 миллиона рублей, но ситуация заставила команду певицы отказаться от проведения шоу. Седокова заявила, что очень ждёт новой встречи с поклонниками и советует руководству клуба внимательнее относиться к выбору сотрудников.

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Николь Вербер
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