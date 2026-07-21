Концерт Анны Седоковой в Москве отменили из-за низких продаж билетов

Запланированный на эту субботу концерт Анны Седоковой в московском клубе Magnus Locus не состоится. По данным SHOT, выступление отменили по инициативе команды певицы из-за низкого спроса на билеты.

Решение об отмене концерта было принято за несколько дней до выступления. Сейчас организаторы рассматривают два варианта: перенести мероприятие на другую дату или полностью отказаться от его проведения. Выступление должно было пройти в московском клубе Magnus Locus. Стоимость билетов составляла от 9 до 13 тысяч рублей.

По данным источника, из 110 доступных мест к моменту отмены удалось реализовать лишь 38 билетов — примерно треть от общего количества. При полном аншлаге концерт мог принести артистке около 1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что судебные приставы пытаются взыскать с Анны Седоковой задолженность по жилищно-коммунальным услугам в размере чуть более 10 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении певицы впервые возбудили в ноябре 2024 года из-за долга в 10,2 тысячи рублей. Спустя несколько месяцев его закрыли, поскольку взыскать средства не удалось.